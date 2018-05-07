Одноклассники покажут закулисье Евровидения-2018

Пользователи увидят репетиции выступлений конкурсантов, подготовку к шоу, прямые включения из пресс-центра, а также вечеринку закрытия конкурса.

Кроме того, зрители трансляций смогут посмотреть эксклюзивное интервью представительницы России Юлии Самойловой после одного из ее выступлений.

Собственный корреспондент Одноклассников, который будет вести трансляции, также познакомит пользователей с Лиссабоном, покажет самые яркие достопримечательности и смотровые площадки. Стримы будут доступны здесь.