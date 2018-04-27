В “Одноклассниках” появился музыкальный квест со звездами

Музыкальный квест со звездами разработан совместно с фестивалем “Московские сезоны”. Он станет дополнением к оффлайн активностям фестиваля, который пройдет в столице с 27 апреля по 9 мая.

В приложении уже есть 29 музыкальных отрывков в исполнении 16 звезд. Среди них - лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, Инна Маликова и группа «Новые самоцветы», музыкант и телеведущий Антон Лаврентьев, участница телепроекта Comedy Woman Елена Борщева и многие другие звезды.