В Одноклассниках и во ВКонтакте пройдет акция #мызамир ко Дню Победы

Пользователи сервисов Вконтакте, Одноклассники и Mail.ru смогут поделиться фотографиями родных и близких, которых затронула Великая Отечественная война, их письмами и любимыми стихотворениями до 9 мая.

Звезды кино, музыки и популярные блогеры прочитают любимые стихи о войне и письма военных лет, написанные их близкими. Также поклонникам будет предложено самим прочитать военные письма близких и под хештегом #мызамир поделиться видеороликами в социальных сетях. В акции примут участие Иван Ургант, Елизавета Боярская, Аглая Тарасова, Гарик Харламов, Павел Деревянко, Нюша, Анна Хилькевич и другие знаменитости.