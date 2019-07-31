Полузащитник Артём Голубев перейдет из «Краснодара» в «Уфу»
Такая договоренность достигнута между двумя футбольными клубами.
Сегодня, 31 июля, стало известно, что 20-летний полузащитник Артём Голубев перейдет из краснодарского футбольного клуба в ФК «Уфа». Спортсмен будет выступать у нас под номером 22. Сообщение об этом опубликовано на сайте ФК «Уфа».
Сообщается также, что в минувшем сезоне Артем Голубев провел 40 матчей, выступая за «Краснодар», «Краснодар-2», «Краснодар-3», «Краснодар-молодежный», успел забить 2 гола. Молодой перспективный парень принял также участие в матчах второго Кубка «Матч-Премьер».
В текущем сезоне Голубев сыграл четыре матча за «Краснодар-2» в первенстве ФНЛ.
Артём включен в молодежную сборную России U-21, прежде он привлекался в юношеские сборные страны разных возрастов. Он вполне успешно участвовал в квалификационном и элитном раундах квалификации к чемпионату Европы 2016 (в возрастной категории до 17 лет) и отборочном турнире чемпионата Европы 2018 (до 19 лет).