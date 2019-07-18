Цвет настроения красный: ФК «Уфа» представил новых игроков и цвета клуба

Спортивный праздник для фанатов устроили на площади перед Гостином двором. Новички команды — Тургай Мохбалиев, Даниил Фомин, Николай Гиоргобиани, Данила Емельянов и Андрей Козлов, приняли участие в автограф-сессии, разыгрывали подарки, активно общались с фанатами и делали селфи.

Как рассказали в клубе, «уфимцы» продолжат играть в испанской форме JOMA. Основным цветом нового сезона станет красный, перед гостями команда выйдет в белом, на других играх и мероприятиях - в фиолетовой форме с оригинальными вставками медовых сот.