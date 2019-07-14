На фанатов ФК «Уфа» напали в Екатеринбурге: есть пострадавшие

Как сообщает портал ProSportStory, больельщики «Уфы» приехали в Екатеринбург на матч 1 тура Российской Премьер-Лиги с местным «Уралом». Перед матчем группа лиц численностью до 50 человек напали на 16 гостей из Уфы — компания фанатов «Уфы», в которой были девушки, прогуливались возле стадиона.

Уфимцы смогли защититься и забежали в ближайшее в кафе, где забаррикадировались. В результате нападения один из уфимцев получил травму головы. Прибывшая полиция задержала только четырех болельщиков из Башкортостана, нападавшие к тому времени уже скрылись.