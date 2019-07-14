На фанатов ФК «Уфа» напали в Екатеринбурге: есть пострадавшие
Местные хулиганы атаковали 16 гостей из Башкирии.
Как сообщает портал ProSportStory, больельщики «Уфы» приехали в Екатеринбург на матч 1 тура Российской Премьер-Лиги с местным «Уралом». Перед матчем группа лиц численностью до 50 человек напали на 16 гостей из Уфы — компания фанатов «Уфы», в которой были девушки, прогуливались возле стадиона.
Уфимцы смогли защититься и забежали в ближайшее в кафе, где забаррикадировались. В результате нападения один из уфимцев получил травму головы. Прибывшая полиция задержала только четырех болельщиков из Башкортостана, нападавшие к тому времени уже скрылись.
Матч же завершился поражением «Уфы»: 2: 3 в пользу хозяев. Во 2-м туре чемпионата России «Уфа» 20 июля на своём поле сыграет с «Краснодаром», а «Урал» на следующий день дома встретится с грозненским «Ахматом».