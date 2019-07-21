Жара на поле: ФК «Уфа» уступил«Краснодару» на своем поле

Матч накануне состоялся на стадионе «Нефтяник». «Уфимцам» удалось дважды забить гол. Ворота соперники поразили в первом тайме Кэтэлин Карп и Джемал Табидзе. Но после небольшого перерыва разрыв удалось преодолеть благодаря Намли, де Вильена и тому же Табидзе, который забил автогол в свои же ворота.

- Мы расстроены, потому что мы проиграли игру, которую должны были выиграть. Я думаю мы по полной выложились в первом тайме и поэтому вели счет 2:0. Думаю, во втором тайме мы немного расслабились. А футбол - это игра, которая идет 90 минут. И чтобы выиграть матч, нужно было отдаться также, как и в первом, - так объяснил поражение спортивным журналистам нападающий Сильвестр Игбун.