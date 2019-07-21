Жара на поле: ФК «Уфа» уступил«Краснодару» на своем поле
Во время матча температура воздуха достигла отметки 32 градуса.
Матч накануне состоялся на стадионе «Нефтяник». «Уфимцам» удалось дважды забить гол. Ворота соперники поразили в первом тайме Кэтэлин Карп и Джемал Табидзе. Но после небольшого перерыва разрыв удалось преодолеть благодаря Намли, де Вильена и тому же Табидзе, который забил автогол в свои же ворота.
Таким образом «Уфа» по-прежнему осталась без очков в стартовавшем чемпионате РПЛ.
- Мы расстроены, потому что мы проиграли игру, которую должны были выиграть. Я думаю мы по полной выложились в первом тайме и поэтому вели счет 2:0. Думаю, во втором тайме мы немного расслабились. А футбол - это игра, которая идет 90 минут. И чтобы выиграть матч, нужно было отдаться также, как и в первом, - так объяснил поражение спортивным журналистам нападающий Сильвестр Игбун.
Напомним, на минувшей неделе ФК «Уфа» представила новых игроков и цвета клуба. Напомним, что «уфимцы» продолжат играть в испанской форме JOMA. Основным цветом нового сезона станет красный, перед гостями команда выйдет в белом, на других играх и мероприятиях - в фиолетовой форме с оригинальными вставками медовых сот.