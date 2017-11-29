"Салават Юлаев" победил в "зеленом дерби" в Казани

Исход игры решила одна шайба.

"Салават Юлаев" сегодня сыграл в Казани с местным "Ак Барсом".

Первый период завершился без голов. Во втором периоде на третьей минуте Бен Скривенс разогнал атаку своим пасом, Антон Бурдасов мощно бросил после передачи Энвера Лисина. 1:0 - этот счет сохранился до конца игры.

Казанцы последние минуты встречи выпустили шестого игрока вместо вратаря, но не смогли реализовать численное большинство. Второе "зеленое дерби" оказалось за уфимской командой, несмотря на то, что фаворитом встречи многие считали "Ак Барс".