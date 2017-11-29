«Зеленое дерби»: Как в одной игре обнажились проблемы башкирского хоккея
Сегодня в Казани в 21.00 уфимского времени начнется «зеленое дерби»: местный «Ак Барс» примет уфимский «Салават Юлаев». Его исход может стать очередным поводом для обсуждения проблем башкирского хоккея. Некоторые эксперты ставят на поражение уфимской команды. Почему? Медиакорсеть решила разобраться в этом подробнее.
Напомним, недавний поединок неделю назад между этими командами в Уфе закончился разгромом «юлаевцев» со счетом 0:5, часть фан-сектора досрочно покинула трибуны, а результат игры надолго стал предметом острых дискуссий среди болельщиков и специалистов. Генеральный менеджер ХК «Салават Юлаев» Леонид Вайсфельд и главный тренер клуба Эркка Вестерлунд после матча извинились перед болельщиками. Но осадок остался.
Открытое письмо болельщиков Вайсфельду
Часть болельщиков написала открытое письмо генеральному менеджеру ХК «Салават Юлаев» Леониду Вайсфельду в Instagram, потребовав его отставки. Авторы письма считают, что Вайсфельд виноват в неудачном выступлении клуба:
- Леонид Владленович! Вы пришли работать в наш клуб 3 года назад. В первый сезон Вашего пребывания «Салават Юлаев» сумел завоевать бронзу. И это, заметим, не Ваша заслуга. За провальный сезон 2016-2017 Вы перекладываете ответственность на главного тренера команды Игоря Владимировича Захаркина, с которым у Вас происходил затяжной конфликт. Своей вины Вы не видите и не признаете. Ведь тренера уволили Вы, а сами остались на своем месте. Вы победили только в кулуарной борьбе, сохранив за собой теплое комфортное местечко в топовом клубе. В сезоне 2017–2018 Вы, нарушив историю нашего клуба, впервые с 1961 года, приглашаете в «Салават Юлаев» иностранного тренера. И где же результат? Или прекрасным показателем считается нынешнее 17-е место в лиге с нашим бюджетом?!
- Ваши «успехи» поражают, - отмечают болельщики. - После Вас остаются выжженные земли. Довольно вспомнить сгинувшие из КХЛ мытищинский «Атлант» и новокузнецкий «Металлург».
Мнение эксперта
Двукратный обладатель Кубка Гагарина и комментатор «КХЛ ТВ» Алексей Бадюков в прогнозе на матч Рейтингу букмекеров сказал, что фаворитом игры является «Ак Барс»:
- Разрыв не больше одной-двух шайб. Скорее всего, в основное время победят хозяева, а вообще в этом матче что-то спрогнозировать очень тяжело.
Эксперт обращает внимание на проблемы уфимской команды:
- Что касается «Салавата», то там не так все хорошо. Есть определенная ротация в составе после неудачной встречи в Уфе, когда после того, что сделал «Ак Барс», многие шутят, что «Ак Барс» обязан жениться на «Салавате Юлаеве». Но это все шутки, все-таки «зеленое дерби». Еще три раза будет возможность «Салавату» взять реванш. Но «Салавату» сейчас нужно думать не об этом, потому что по потерянным очкам «Салават» уже обошел «Амур», у которого на два матча меньше. Плюс к этому, если «Сибирь» обыграет «Йокерит», то тоже может обойти «Салават», который может потерять место в заветной восьмерке. Поэтому в этом смысле дела плохи у Вестерлунда.
- Бурдасова перевели в третье звено, но пока это ничего не дало, - отмечает Алексей Бадюков. - Работает продуктивно первое звено, именно на него нужно надеяться уфимцам в матче в Казани. За что «Салават» может зацепиться? Если первыми забьют шайбу в большинстве или 5 на 5, то дальше уже будет играть в свою игру, сдерживать натиск «Ак Барса», у которого все четыре звена будут играть.
Сегодняшняя ситуация – следствие ошибки трехлетней давности
По мнению спортивного журналиста Усмана Ямгурова, уфимский клуб сегодня расплачивается за те ошибки, которые были сделаны три года назад – при смене руководства клуба.
- Выиграет «Ак Барс», потому что у них поставлена командная игра, - делает прогноз на матч Усман Ямгуров. – А в «Салавате Юлаеве» три сезона нет игры, потому что там много случайных людей. В команде есть 5-6 игроков, приглашенных иностранцев, которые играют на уровне КХЛ, и 2-3 молодых игрока, которые хотят играть, но не попадают в состав. Остальные из числа тех, кто каждый год выбирает себе клуб, где он может заработать.
- Три года назад, когда меняли руководство клуба (пришли Вайсфельд и Семак), была допущена ошибка, - считает спортивный журналист с 30-летним стажем. - Вайсфельд был неплохим арбитром, но не менеджером. Мы идем к краху. Я писал об этом три года назад, обращаясь напрямую к главе республики. 17-18-19 места для «Салавата» – это крах. Этот крах был ожидаемым. И тут есть вторая сторона. Вливая миллиарды рублей в хоккейный клуб, мы обескровливаем другие виды спорта, олимпийские. И через очередной олимпийский цикл в республике не останется спортсменов, которые отправятся на Олимпиаду.
Игра всё покажет
- Сегодня «юлаевцы» намерены взять реванш, - говорится в официальном сообщении на сайте уфимского клуба.
В клубе напомнили, что «Ак Барс» занимает уверенное первое место на Востоке, при том, что казанцы сыграли на матч меньше, чем «Авангард» (отстает на 8 очков) и «Нефтехимик» (отстает на 5 очков). «Салават Юлаев» и «Ак Барс» сыграли 113 матчей на уровне чемпионатов России и КХЛ. Обе команды выиграли по 53 игры, еще было 7 ничьих. Общий счет 311:304 в пользу казанцев.
Конечно же, болельщики «Салавата Юлаева» всегда будут болеть за родной клуб. И только игра покажет, сумели ли игроки и руководство клуба извлечь уроки из недавнего поражения и правы ли авторы открытого письма и спортивный журналист в том, что пора менять менеджмент. Если они правы, то на льду мы вновь увидим команду, которая не может биться за честь клуба так, чтобы болельщики не покидали свои места до окончания игры. Если нет – то мы будем только рады этому.