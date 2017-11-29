«Зеленое дерби»: Как в одной игре обнажились проблемы башкирского хоккея

Почему эксперты ставят на поражение уфимской команды в Казани.

Сегодня в Казани в 21.00 уфимского времени начнется «зеленое дерби»: местный «Ак Барс» примет уфимский «Салават Юлаев». Его исход может стать очередным поводом для обсуждения проблем башкирского хоккея. Некоторые эксперты ставят на поражение уфимской команды. Почему? Медиакорсеть решила разобраться в этом подробнее.

Напомним, недавний поединок неделю назад между этими командами в Уфе закончился разгромом «юлаевцев» со счетом 0:5, часть фан-сектора досрочно покинула трибуны, а результат игры надолго стал предметом острых дискуссий среди болельщиков и специалистов. Генеральный менеджер ХК «Салават Юлаев» Леонид Вайсфельд и главный тренер клуба Эркка Вестерлунд после матча извинились перед болельщиками. Но осадок остался.

Открытое письмо болельщиков Вайсфельду

Часть болельщиков написала открытое письмо генеральному менеджеру ХК «Салават Юлаев» Леониду Вайсфельду в Instagram, потребовав его отставки. Авторы письма считают, что Вайсфельд виноват в неудачном выступлении клуба:

- Леонид Владленович! Вы пришли работать в наш клуб 3 года назад. В первый сезон Вашего пребывания «Салават Юлаев» сумел завоевать бронзу. И это, заметим, не Ваша заслуга. За провальный сезон 2016-2017 Вы перекладываете ответственность на главного тренера команды Игоря Владимировича Захаркина, с которым у Вас происходил затяжной конфликт. Своей вины Вы не видите и не признаете. Ведь тренера уволили Вы, а сами остались на своем месте. Вы победили только в кулуарной борьбе, сохранив за собой теплое комфортное местечко в топовом клубе. В сезоне 2017–2018 Вы, нарушив историю нашего клуба, впервые с 1961 года, приглашаете в «Салават Юлаев» иностранного тренера. И где же результат? Или прекрасным показателем считается нынешнее 17-е место в лиге с нашим бюджетом?!

- Ваши «успехи» поражают, - отмечают болельщики. - После Вас остаются выжженные земли. Довольно вспомнить сгинувшие из КХЛ мытищинский «Атлант» и новокузнецкий «Металлург».

Мнение эксперта

Двукратный обладатель Кубка Гагарина и комментатор «КХЛ ТВ» Алексей Бадюков в прогнозе на матч Рейтингу букмекеров сказал, что фаворитом игры является «Ак Барс»:

- Разрыв не больше одной-двух шайб. Скорее всего, в основное время победят хозяева, а вообще в этом матче что-то спрогнозировать очень тяжело.

Эксперт обращает внимание на проблемы уфимской команды:

- Что касается «Салавата», то там не так все хорошо. Есть определенная ротация в составе после неудачной встречи в Уфе, когда после того, что сделал «Ак Барс», многие шутят, что «Ак Барс» обязан жениться на «Салавате Юлаеве». Но это все шутки, все-таки «зеленое дерби». Еще три раза будет возможность «Салавату» взять реванш. Но «Салавату» сейчас нужно думать не об этом, потому что по потерянным очкам «Салават» уже обошел «Амур», у которого на два матча меньше. Плюс к этому, если «Сибирь» обыграет «Йокерит», то тоже может обойти «Салават», который может потерять место в заветной восьмерке. Поэтому в этом смысле дела плохи у Вестерлунда.

- Бурдасова перевели в третье звено, но пока это ничего не дало, - отмечает Алексей Бадюков. - Работает продуктивно первое звено, именно на него нужно надеяться уфимцам в матче в Казани. За что «Салават» может зацепиться? Если первыми забьют шайбу в большинстве или 5 на 5, то дальше уже будет играть в свою игру, сдерживать натиск «Ак Барса», у которого все четыре звена будут играть.

Сегодняшняя ситуация – следствие ошибки трехлетней давности

По мнению спортивного журналиста Усмана Ямгурова, уфимский клуб сегодня расплачивается за те ошибки, которые были сделаны три года назад – при смене руководства клуба.

- Выиграет «Ак Барс», потому что у них поставлена командная игра, - делает прогноз на матч Усман Ямгуров. – А в «Салавате Юлаеве» три сезона нет игры, потому что там много случайных людей. В команде есть 5-6 игроков, приглашенных иностранцев, которые играют на уровне КХЛ, и 2-3 молодых игрока, которые хотят играть, но не попадают в состав. Остальные из числа тех, кто каждый год выбирает себе клуб, где он может заработать.

- Три года назад, когда меняли руководство клуба (пришли Вайсфельд и Семак), была допущена ошибка, - считает спортивный журналист с 30-летним стажем. - Вайсфельд был неплохим арбитром, но не менеджером. Мы идем к краху. Я писал об этом три года назад, обращаясь напрямую к главе республики. 17-18-19 места для «Салавата» – это крах. Этот крах был ожидаемым. И тут есть вторая сторона. Вливая миллиарды рублей в хоккейный клуб, мы обескровливаем другие виды спорта, олимпийские. И через очередной олимпийский цикл в республике не останется спортсменов, которые отправятся на Олимпиаду.

Игра всё покажет

- Сегодня «юлаевцы» намерены взять реванш, - говорится в официальном сообщении на сайте уфимского клуба.

В клубе напомнили, что «Ак Барс» занимает уверенное первое место на Востоке, при том, что казанцы сыграли на матч меньше, чем «Авангард» (отстает на 8 очков) и «Нефтехимик» (отстает на 5 очков). «Салават Юлаев» и «Ак Барс» сыграли 113 матчей на уровне чемпионатов России и КХЛ. Обе команды выиграли по 53 игры, еще было 7 ничьих. Общий счет 311:304 в пользу казанцев.