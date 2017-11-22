У Зелёного дерби появился логотип

Очередное противостояние между «Салаватом» и «Барсами» состоится сегодня в Уфе.

У Зелёного дерби появился свой логотип, сообщается в официальном твиттер аккаунте уфимской команды. В твиттере «барсов» логотип тоже выложен с уточнением, что клубы хотят вывести противостояние на «новый уровень».

- Хоккейные клубы «Ак Барс» и «Салават Юлаев» решили совместными усилиями вывести на новый уровень историю нашего хоккейного противостояния. Представляем вашему вниманию первый в истории логотип дерби – логотип «зелёного дерби», - говорится в сообщении.