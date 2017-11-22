У Зелёного дерби появился логотип

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Очередное противостояние между «Салаватом» и «Барсами» состоится сегодня в Уфе.
У Зелёного дерби появился свой логотип, сообщается в официальном твиттер аккаунте уфимской команды. В твиттере «барсов» логотип тоже выложен с уточнением, что клубы хотят вывести противостояние на «новый уровень».
- Хоккейные клубы «Ак Барс» и «Салават Юлаев» решили совместными усилиями вывести на новый уровень историю нашего хоккейного противостояния. Представляем вашему вниманию первый в истории логотип дерби – логотип «зелёного дерби», - говорится в сообщении.
Очередная встреча уфимского «Салавата Юлаева» и казанского «Ак Барса» пройдёт сегодня в Уфе.
22 ноября 2017 г.
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