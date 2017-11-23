Поражение в «Зелёном дерби» показало, сколько у юлаевцев верных болельщиков

Маркетологи «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» вывели противостояние на новый уровень, но подвели хоккеисты.

- «Зелёное дерби» - это визитная карточка КХЛ, вместе с руководством «Ак Барса» мы смогли вывести его на новый уровень, - говорил перед матчем маркетолог уфимцев.

Действительно, к возвращению команды с затяжной выездной серии, клубы смогли разработать и согласовать с лигой логотип популярного противостояния.

А в магазинах атрибутики появилась ограниченная серия аксессуаров, которая продаётся только в день матча команд и станет хорошим экспонатом в болельщицких коллекциях.

Первое «Зелёное дерби» в сезоне вызвало большой интерес болельщиков, и трибуны «Уфа Арены» были заполнены под завязку, что редкость для этого сезона. А по словам тех же маркетологов, запасы билетов в кассах клуба закончились ещё за пять дней до матча. Первую половину матча трибуны создавали столько шума, что штатные заводилы сидели без работы. Первый период закончился со счётом 0:1 в пользу гостей, единственная шайба была заброшена в большинстве. Юлаевцы запомнились выходом один на один в исполнении Линуса Умарка, но швед, получив шайбу, растерялся, и не смог сделать ничего хоть мало-мальски похожего на угрозу воротам.

С началом второго периода стало ясно, что уфимцам нечего противопоставить грозному сопернику, и трибуны заметно приутихли, а барсы смогли забросить ещё две безответные шайбы. Третий период начался под свист болельщиков, команды на льду не было, были хоккеисты, как сказал на послематчевой пресс-конференции тренер хозяев Эркка Вестерлунд, «каждый играл сам за себя и это была не команда». За восемь минут до конца матча в ворота Скривенса влетела четвёртая шайба, и тут произошло, то чего ждали уже давно, часть болельщиков поднялась со своих мест и покинула стадион, стало ясно, что людям интереснее сидеть в машине на парковке и ждать, когда освободится проезд, чем смотреть такой хоккей.

К концу матча треть стадиона уже была пуста, а счёт на табло был 0:5 в пользу «Ак Барса». После традиционного рукопожатия часть хоккеистов подъехала к фан-сектору, чтобы то ли поблагодарить болельщиков за поддержку, то ли извиниться за происходящее, но фаны уже ушли в фойе, единицы, которые остались, выкрикивали оскорбления и показывали неприличные жесты.

В раздевалке команды после матча было тихо, Логинов виновато общался с журналистами и извинялся перед болельщиками, слова извинения прозвучали так же из уст главного тренера на пресс-конференции. Один из журналистов озвучил, то что и без этого витало в воздухе.

- Есть желание после такого матча уйти в отставку?

- Нет, нет, нет, - с то ли усмешкой, то ли с улыбкой сказал Вестерлунд, - Мы занимаемся обучением, и ни один тренер не может принять такого решения.

Как бы не считал финский «профессор», болельщики винят в происходящем именно его, а падение боевого духа связывают с нежеланием бороться за своего тренера, чья карьера в Уфе сейчас очень близка к финалу. Стоит отметить, что год назад юлаевцы уже попадали в похожую ситуацию, тогда ультиматум был поставлен Захаркину, о чём он сам объявил не пресс-конференции, и в следующем матче болельщики увидели совсем другую команду. Было видно, что хоккеисты борются за своего тренера и готовы костьми лечь лишь бы он остался у руля.