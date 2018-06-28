Уфимки на Чемпионате мира: «Иностранцы говорят: «Crazy people in Russia»»

Наверное, уже не осталось людей, которые бы так или иначе не были бы вовлечены в ЧМ-2018. По улицам гуляют иностранцы, в СМИ все новости о футболе и все болеют за нашу сборную.

Зифа Хамитова

- Я приехала в Сочи случайно. Даже не знала, что здесь будут футбольные матчи. Естественно, я была в великом восторге, хотелось познакомиться с болельщиками. В дни матчей я рисовала фанатам флаги на лицах. Самое интересное, когда играла наша сборная против Саудовской Аравии, многие иностранцы подходили ко мне и просили нарисовать российский флаг. Многие гости нашей страны говорили, что хотели бы объехать всю необъятную территорию России.

Все очень дружелюбные, я конфликтных ситуаций ни во время матча, ни после, не встречала. Нет злости, нет какой-то агрессии. Все фотографируются друг с другом, и неважно, из какой ты страны. Я познакомилась с огромным количеством людей, со многими общение не закончилось только матчем.

Иностранцы говорят: «Crazy people in Russia». Еще они любят нашу водку и опасаются русских девушек. Особенно бельгийцы, как я заметила, они говорят, что русские девушки коварны.

Испанцы же наоборот рассказывали, что знакомились с нашими девушками на пляже, ходили с ними в ресторан.

Альбина Ахтямова

- Мне посчастливилось стать частью потрясающего шоу - Открытия чемпионата мира по футболу FIFA - 2018. Этому предшествовало почти 2 недели ежедневных репетиций, стадион "Лужники" стал вторым домом. Мы, модели, представляли страны, принимающие участие в чемпионате: выходили в авангардных костюмах, выполненных в цветах флагов.

Я представляла Сенегал. Сенегал - небольшая африканская страна, столица - город Дакар. После долгого перерыва (в 16 лет) сборная Сенегала снова участвует в чемпионате мира FIFA. В 2002 году команда сделала невозможное - в матче открытия встретилась с действующими чемпионами мира - Францией - и одержала победу (по результатам всех встреч Сенегал дошел до 1/4 финала). С тех пор сенегальцы так высоко не поднимались. Но выход на чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России, возможно, изменит судьбу этой сборной.

Большой честью для меня было поработать с постановщиками церемонии - Феликсом Михайловым и Ильёй Авербухом. Истинный профессионализм и самоотдача. Ну и, конечно же, Робби Уильямс. Стоять с ним на одной сцене - великолепно!

Иностранцы очень доброжелательны и позитивны. Признаюсь, до чемпионата я футболом абсолютно не интересовалась, но за те две недели подготовки мы с девочками прониклись, и теперь уже невозможно остаться в стороне. Наблюдаю за играми России и Сенегала и от всей души желаю удачи.

Полина Лаврова

- Быть частью чемпионата мира - это очень большая ответственность. Ведь я понимаю, что от нас зависит вся атмосфера и настроение зрителей. Что касается языка: набор волонтеров происходил в 3 этапа, один из которых знание английского. Так что все волонтеры, хотя бы на базовом уровне владеют им. Конечно, сложно общаться с носителями других языков (например, итальянский), но на интуитивном уровне, на языке жестов мы стараемся помочь сориентироваться им.

Иностранцы относятся к нашей сборной очень хорошо и положительно.

Приятно наблюдать за тем, как они радуются нашим победам, поют «Катюшу» и носят символику нашей страны.

Я всегда болела и следила за достижениями нашей сборной. И когда представилась возможность стать частью такого грандиозного события, я тут же подала заявку. Остальное было дело времени. И вот теперь я стала частичкой этого мероприятия и могу следить за успехами любимой команды воочию.

Леся Соловей

- Участвовать в ЧМ-2018 очень круто, атмосфера стадиона такая, что просто дух захватывает. Так как я учусь на переводчика, это для меня отличная практика в плане общения с иностранцами.

На Fan Fest я общалась с колумбийцами, австралийцами и португальцами. Они все время говорят, что болеют за нас и любят Россию.

Когда был матч Россия – Саудовская Аравия, я находилась на Fan Fest. И вот представьте, на площади 20000 человек - все были будто на одной волне. Эта игра так впечатлила меня, что теперь я не пропускаю ни одного матча.