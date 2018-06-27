Член сборной России Игорь Смольников попал в список худших игроков ЧМ-2018
Сегодня, 18:04Спорт
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Издание The Sun из Великобритании составило и выложило в интернет перечень футболистов, которые хуже всех играют на ЧМ-2018.
Антирейтинг составлен по результатам 38 встреч футбольных команд. Об этом 27 июня пишет газета «Известия».
Худшими футболистам ЧМ-2018 признаны Лионель Месси из Аргентины, Серхио Рамос из Испании, Игорь Смольников из России, Давид де Хеа из Испании, Жером Боатенг из Германии, Фидель Эскобар из Панамы, Томас Мюллер из Германии, Паулиньо из Бразилии, Блез Матюиди из Франции, Роберт Левандовски из Польши и Тимо Вернер из Германии.
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