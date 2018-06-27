Член сборной России Игорь Смольников попал в список худших игроков ЧМ-2018

Худшими футболистам ЧМ-2018 признаны Лионель Месси из Аргентины, Серхио Рамос из Испании, Игорь Смольников из России, Давид де Хеа из Испании, Жером Боатенг из Германии, Фидель Эскобар из Панамы, Томас Мюллер из Германии, Паулиньо из Бразилии, Блез Матюиди из Франции, Роберт Левандовски из Польши и Тимо Вернер из Германии.