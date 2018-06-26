Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018 в России

Вчера, 25 июня, на чемпионате мира по футболу в России определились первые пары 1/8 финала.

Мы наблюдали за тем, как играла сборная России с Уругваем в фан-зоне в Сочи. Как обычно для болельщиков до начала матча была организована музыкальная программа, а на самой площадке происходило много активностей.

Первые эмоции до первого забитого гола были позитивными.

К сожалению, Уругвай забил быстрый гол. А затем еще дважды сумел забить в ворота Акинфеева. Российская сборная матч доигрывала в меньшинстве, атаковала, но счет на табло не изменился - 0:3, и Россия занимает второе место в своей подгруппе.

Реакция болельщиков на пропущенные голы - огорчению не было предела.