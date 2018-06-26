Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018 в России
Россия сыграет с Испанией, а Уругвай - с Португалией.
Вчера, 25 июня, на чемпионате мира по футболу в России определились первые пары 1/8 финала.
Мы наблюдали за тем, как играла сборная России с Уругваем в фан-зоне в Сочи. Как обычно для болельщиков до начала матча была организована музыкальная программа, а на самой площадке происходило много активностей.
Первые эмоции до первого забитого гола были позитивными.
К сожалению, Уругвай забил быстрый гол. А затем еще дважды сумел забить в ворота Акинфеева. Российская сборная матч доигрывала в меньшинстве, атаковала, но счет на табло не изменился - 0:3, и Россия занимает второе место в своей подгруппе.
Реакция болельщиков на пропущенные голы - огорчению не было предела.
Все теперь зависело от игр в другой группе, где в итоге Испания сыграла вничью с Марокко (2:2), а Португалия - с Ираном (1:1). Испания вышла на первое место в своей группе, Португалия - на второе. А это значит, что 1 июля в Москве Россия сыграет с Испанией, а Уругвай встретится с Португалией 30 июня в Сочи.