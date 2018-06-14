Россия разгромила Саудовскую Аравию на матче открытия ЧМ-2018

В России стартовал чемпионат мира по футболу. Российская сборная играла в матче открытия с Саудовской Аравией.

Хозяевам поля удалось забить быстрый гол, его автором с подачи Головина стал Газинский.

До перерыва Алан Дзагоев получил травму, и его заменил Денис Черышев. И до перерыва он забил гол в ближний угол, переиграв в штрафной площадке соперника двух защитников.

После перерыва снова замена, и она оказалась удачной. Артем Дзюба вышел вместо Федора Смолова, и после навеса Головина головой замкнул передачу - 3:0.

Четвертый гол был очень красивым, его забил Черышев дальним ударом, оформив дубль.

В добавленное время россияне заработали штрафной удар в опасной близости от ворот. Его прекрасно исполнил Головин, установив окончательный счет в матче - 5:0.