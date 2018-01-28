Николай Красников привел «Башкортостан» к победе

В Уфе состоялся 3-й этап командного первенства России по ледовому спидвею.

Соревнования прошли вчера, 27 января, на уфимском стадионе «Строитель».

В команду Уфы - «Башкортостан» - вернулся многократный чемпион мира Николай Красников, и это во многом определило исход борьбы. К радости многочисленных болельщиков, уфимские гонщики показывали отличные результаты в заездах.

Неплохо показал себя ветеран мотоспорта австриец Харальд Симон, за которого болело много башкирских зрителей, ведь австрийский гонщик много лет выступает за российские команды, несмотря на свой солидный возраст.

Фото: Марат Лутфрахманов, Mkset.ru

В итоге результаты первого дня соревнований порадовали многочисленных болельщиков башкирского мотоспорта – впереди команда Уфы. «Башкортостан» (Уфа) победил на третьем этапе российской Суперлиги по мотогонкам на льду и увеличил свое преимущество над «Мега-Ладой» (Тольятти) до двух очков. Подиум в Уфе дополнила команда из Нефтекамска.

Результаты соревнований:

I. «Башкортостан» ЦТВС им. Г. Кадырова г. Уфа - 33 1. Николай Красников - 17 (3,3,3,-,3,3,2,-) 2. Сергей Карачинцев - 10 (2,0,1,3,2,-,-,2) 11. Никита Богданов - 6 (2,1,0,3)

II. «Мега-Лада» г. Тольятти - 29 9. Даниил Иванов - 11 (1,-,3,3,0,3,1,-) 10. Игорь Кононов - 12 (2,3,2,-,1,-,2,2) 15. Никита Толокнов - 6 (2,1,2,1)

III. СТК «Нефтекамск» ЦТВС г. Нефтекамск - 24 3. Дмитрий Колтаков - 17 (-,3,3,2,3,-,3,3) 4. Андрей Шишегов - 4 (1,1,-,0,2,0,-,ПИ) 12. Эдуард Крысов - 3 (0,ИС,2,1)

IV. «ЦТВС – «Уралтранстром» ДОСААФ г. Каменск-Уральский - 22 5. Дмитрий Хомицевич - 5 (-,СХ,-,1,3,0,0,1) 6. Динар Валеев - 12 (2,2,0,-,-,1,3,3) 13. Евгений Шаров - 5 (3,2,1,0)

V. «Австрия-СКЕ» г. Вена - 12 7. Харальд Симон - 9 (1,-,2,1,2,1,2,-) 8. Йозеф Кройцбергер - 3 (-,1,1,-,0,-,0,1) 14. Чарли Эбнер - 0 (0,0,0,0)

Позаездно:

1. Красников, Карачинцев, Шишегов, Крысов

2. Шаров, Валеев, Симон, Эбнер

3. Красников, Кононов, Иванов, Карачинцев

4. Колтаков, Валеев, Шишегов, Хомицевич (СХ)

5. Кононов, Толокнов, Кройцбергер, Эбнер (ПИ)

6. Красников, Шаров, Карачинцев, Валеев

7. Колтаков, Симон, Кройцбергер, Крысов (ИС)

8. Иванов, Кононов, Хомицевич, Шаров

9. Карачинцев, Богданов, Симон, Эбнер

10. Иванов, Колтаков, Толокнов, Шишегов

11. Хомицевич, Симон, Шаров, Кройцбергер

12. Красников, Карачинцев, Толокнов, Иванов

13. Колтаков, Шишегов, Валеев, Хомицевич

14. Иванов, Толокнов, Симон, Эбнер

15. Красников, Крысов, Богданов, Шишегов

16. Валеев, Кононов, Иванов, Хомицевич

17. Колтаков, Симон, Крысов, Кройцбергер

18. Валеев, Красников, Хомицевич, Богданов

19. Колтаков, Кононов, Толокнов, Шишегов (ПИ)

20. Богданов, Карачинцев, Кройцбергер, Эбнер