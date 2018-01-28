ФК «Уфа» открыл свой канал в Telegram

Здесь появляются не только официальные новости.

Футбольный клуб «Уфа» открыл свой канал в Telegram. Сообщение об этом появилось на официальной странице клуба Вконтакте.

- Там будут размещаться не только официальные новости, но и различные слухи, а также всё самое интересное, что напрямую связано с «Уфой», - сообщили в клубе. - Теперь вы будете узнавать новости о любимой команде самыми первыми!

Действительно, помимо официальной информации в телеграм-канале можно увидеть и неофициальные сообщения.

- Анюкова в «Уфе» не будет, - например, вчера написали на канале ФК «Уфа» в Telegram. - По информации некоторых СМИ, клуб интересовался защитником «Зенита», однако сегодня 35-летний Александр стал играющим тренером «Зенита»-2.