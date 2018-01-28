«Russian Football» посвятил выпуск главному тренеру «Уфа» Сергею Семаку

«Russian Football» посвятил выпуск главному тренеру «Уфа» Сергею СемакуВидео
Сегодня, 11:29Разиф Абдуллин
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25-ый выпуск посвящен Сергею Семаку, который отдал футболу 25 лет.
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Видео: fcufa.pro
Сюжеты: Болеем за наших, Видео
Канал в Youtube «Russian Football» вчера, 27 января, посвятил один из своих выпусков легенде российского футбола, главному тренеру футбольного клуба «Уфа», Сергею Богдановичу Семаку.
- 25-й выпуск RF посвящен Легенде нашего футбола, человеку, который не словом, а делом доказал, что в футбол нужно играть в первую очередь - головой! - сопроводили авторы видеосюжета своим комментарием.
Канал в Youtube «Russian Football» рассказывает истории о российских футболистах, интересные факты об отечественном футболе, разнообразные ТОПы и многое другое. Ролик о Сергее Семаке за сутки набрал более 1200 просмотров. Посмотрите и вы.
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