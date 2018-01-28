«Russian Football» посвятил выпуск главному тренеру «Уфа» Сергею Семаку

25-ый выпуск посвящен Сергею Семаку, который отдал футболу 25 лет.

Канал в Youtube «Russian Football» вчера, 27 января, посвятил один из своих выпусков легенде российского футбола, главному тренеру футбольного клуба «Уфа», Сергею Богдановичу Семаку.

- 25-й выпуск RF посвящен Легенде нашего футбола, человеку, который не словом, а делом доказал, что в футбол нужно играть в первую очередь - головой! - сопроводили авторы видеосюжета своим комментарием.