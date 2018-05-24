Рустэм Хамитов про ФК «Уфа»: Финансирование уменьшать не собираемся
Обсуждается увеличение финансирования футбольного клуба, сказал глава Башкирии.
Глава Башкирии Рустэм Хамитов сегодня стал гостем студии «Советского спорта» на Петербургском международном экономическом форме и рассказал о том, какие изменения ждут «Уфу» в новом сезоне.
- Особенно удачно в этом году выступил футбольный клуб «Уфа», - сказал Рустэм Хамитов. - Надо двигаться дальше или по крайней мере закрепиться на этих позициях. Это подразумевает и приобретение новых игроков, улучшение базы, инфраструктуры. Нужно финансирование.
- 80% финансирования обеспечивает республика, остальное зарабатывает клуб, - продолжил он. - Уверен, что эти 20% превратятся в 30 и 40. Мы не собираемся уменьшать финансирование, обсуждаем даже увеличение. Цифры называть по ряду причин не буду, но скажу, что клуб будет конкурентоспособным.
- Знаю, что пятерка клубов впереди финансируются в разы лучше, - сказал глава региона. - Знаю, что некоторые клубы ниже нас в турнирной таблице финансируются лучше. Это показывает, что наша модель развития эффективна.