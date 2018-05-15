Главный тренер «Уфы» Сергей Семак побывал в «Зените»

Вчера, 15 мая, главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак побывал в Санкт-Петербурге на совете директоров ФК «Зенит». Первым новость об этом сообщил спортивный журналист Георгий Черданцев на своей странице в Twitter.

Внимание! Эксклюзив! Это фото сделано только что на входе в офис «Газпрома» в Санкт-Петербурге. В профиле человека за дверью не трудно опознать С.Б. Семака @zenit_spb #интрига 😉 pic.twitter.com/lc01iritKC — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 14 мая 2018 г.

Позже в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресса» Гошей Черновым Сергей Семак сказал, что он посетил совет директоров клуба, чтобы «пообщаться».

- Мы встретились с руководством «Зенита», поговорили, - сказал Семак. - Я знаю, что вхожу в сферу интересов этого клуба. Далее произошел такой диалог:

– Вы еще не утверждены в должности?

– Пока еще далеко до этого.

– Когда будет следующая встреча?

– Все зависит от руководства «Зенита».

Как сообщил «Спорт-Экспрессу» пресс-секретарь ФК «Зенит» Антон Макаренко, после заседания совета директоров футбольного клуба список кандидатов на пост его главного тренера сократился с пяти до трех.

Ранее этот список выглядел так: Сергей Семак («Уфа»), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»), Маурицио Сарри («Наполи»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины) и Паулу Фонсека («Шахтер»).

Фамилии пяти кандидатов клуб выставил на голосование среди болельщиков в соцсети ВКонтакте. Лидером с большим отрывом стал Сергей Семак, он набрал из 66 тысяч проголосовавших более 42 тысяч голосов. На второе место вышел Маурицио Сарри, на третье – Паулу Фонсека.

Также известно, что с каждым из оставшихся трех кандидатов будут проведены переговоры в течение 7-10 дней, и «Зенит» должен выйти из отпуска 11 июня уже с новым главным тренером.

Сергей Семак на послематчевой конференции 13 мая в Уфе на вопрос, какое решение примет он, если ему сделают предложение о переходе в «Зенит», ответил дипломатично:

- Пока такого предложения нет, и обсуждать нечего.

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов неоднократно заявлял прессе, что по условиям контракта, если Семака пригласят в статусный клуб, то «Уфа» не будет этому препятствовать. Вообще это в традициях уфимского клуба – предоставлять всем, игрокам, тренерам и сотрудникам, возможности для роста.