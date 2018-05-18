Рустэм Хамитов: Готов поучаствовать в горнолыжном кубке «Опоры России»

Сегодня глава Башкирии Рустэм Хамитов обсудил с президентом «Опоры России» Александром Калининым вопросы укрепления взаимодействия, реализации совместных проектов, поддержки малого и среднего бизнеса в республике, сообщили в пресс-службе главы региона. Калинин приехал в Уфу для участия в региональной конференции предпринимательской организации.

Рустэм Хамитов высоко оценил вклад малого бизнеса в экономику республики.

- В малом бизнесе занято громадное количество людей, - отметил он. - Здесь главное – не мешать. А если помогать, то и эффект будет соответствующий. Мы стараемся помогать.

Уфа в декабре примет всероссийский съезд лидеров «Опоры России».

Александр Калинин сказал в связи с этим следующее:

- Это у нас крупнейшее ежегодное бизнес-туристическое мероприятие. Приезжают люди со всех регионов, человек по 10-20. За каждым из них стоит бизнес. Поскольку в каждом регионе есть отделение со своим сайтом, группами в соцсетях, сразу же идёт большой массив информации по всей стране. Участники съезда рассказывают, где были, с кем встречались, как здесь относятся к малому бизнесу. А в завершении съезда мы обязательно проводим спортивное мероприятие – горнолыжный кубок. Надеюсь, горнолыжные курорты республики тоже его примут.

- Конечно, с удовольствием, - ответил Рустэм Хамитов. - Всё организуем. Я и сам могу поучаствовать в соревнованиях.

- Это будет замечательно, - отреагировал гость. - У нас такого никогда не было.

Справка. В настоящее время в Башкортостане насчитывается около 140 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Только в прошлом году их количество увеличилось на 3,5 тысячи. Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в 2017 году составил 1,1 трлн рублей или около 35,3 процента в общем обороте предприятий и организаций региона.