Газизов, Зинченко, Слай и другие футболисты поздравили ФК "Уфа" с 7-летием
Прошло ровно семь лет со дня основания футбольного клуба «Уфа». Летом 2010 года глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил о необходимости создания в Уфе команды уровня премьер-лиги. 23 декабря 2010 года ФК «Башинформсвязь-Динамо» был переименован в ФК «Уфа». Команде была поставлена цель попасть в Первый дивизион (ФНЛ).Что команда и сделала, в сезоне 2012/2013 она уже играла в ФНЛ, а уже в сезоне 2014/2015 пробилась в премьер-лигу через стыковые матчи.
Два первых сезона в премьер-лиге команда закончила на 12 месте, а третий год игры в премьер-лиге закончила на 7 месте.
Генеральный директор клуба Шамиль Газизов, футболисты клуба, как действующие игроки, так и бывшие, поздравили ФК "Уфа" с этой датой. Диего, Зинченко, Фримпонг, Слай, Лунев, Засеев, Крутов, Обляков и другие футболисты записали специальные видеообращения.