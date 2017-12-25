Газизов, Зинченко, Слай и другие футболисты поздравили ФК "Уфа" с 7-летием

Они записали видеообращения.

Прошло ровно семь лет со дня основания футбольного клуба «Уфа». Летом 2010 года глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил о необходимости создания в Уфе команды уровня премьер-лиги. 23 декабря 2010 года ФК «Башинформсвязь-Динамо» был переименован в ФК «Уфа». Команде была поставлена цель попасть в Первый дивизион (ФНЛ).Что команда и сделала, в сезоне 2012/2013 она уже играла в ФНЛ, а уже в сезоне 2014/2015 пробилась в премьер-лигу через стыковые матчи.