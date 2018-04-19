Шамиль Газизов и Сергей Семак откроют в Уфе курсы спортивного менеджмента

Впервые в Уфе пройдут курсы по программе «Спортивный менеджмент», сообщили в Центре развития физкультуры и спорта РБ. Программа рассчитана на неделю и состоит из нескольких блоков с ведущими российскими экспертами , представляющими такие организации, как ФК «Уфа», БК «Уфимец», ВК «Урал», АНО «Уфимский марафон», I BIKE UFA и др.

Курсы откроют 23 апреля в 16.00 на стадионе «Нефтяник» гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов и главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак. Они прочитают лекцию на тему «История успеха. Селекционная работа».

Также в качестве лекторов выступят гендиректор БК «Уфимец» Сергей Медведев, маркетолог ХК «Салават Юлаев» Юлай Мамбетов, основатель Уфимского международного марафона Владимир Литвинчук. Завершатся курсы 28 апреля.

- Наша программа предлагает участникам чёткий план обучения, адаптированный и применимый в России международный опыт, обучение без отрыва от работы в вечернее время. Выпускники школы получат сертификат государственного образца, а особо отличившиеся смогут попробовать свои силы на стажировках в ведущих российских спортивных организациях и агентствах, - сообщили организаторы курсов.