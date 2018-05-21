Нападающий Илья Зубов покинул уфимский клуб «Салават Юлаев»

Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

- Клуб выражает благодарность хоккеисту за профессионализм, игру в прошедшем сезоне и желает успехов в дальнейшей карьере, - сообщили в клубе.

Илья Зубов в прошедшем чемпионате КХЛ провел за уфимскую команду 40 игр и набрал 20 (5+15) очков. В играх плей-офф он забил две шайбы и отдал одну результативную передачу.