Нападающий Илья Зубов покинул уфимский клуб «Салават Юлаев»
Сегодня, 18:04СпортРазиф АбдуллинФото: hcsalavat.ru
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Контракт расторгнут по соглашению сторон.
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Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
- Клуб выражает благодарность хоккеисту за профессионализм, игру в прошедшем сезоне и желает успехов в дальнейшей карьере, - сообщили в клубе.
Илья Зубов в прошедшем чемпионате КХЛ провел за уфимскую команду 40 игр и набрал 20 (5+15) очков. В играх плей-офф он забил две шайбы и отдал одну результативную передачу.
Илья Зубов продолжит карьеру в московском "Спартаке", сообщается на официальном сайте КХЛ. Он подписал контракт с этим клубом на один сезон.
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