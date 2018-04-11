Главным тренером «Салавата Юлаева» назначен бывший ассистент Вестерлунда
На пост главного спортивного наставника уфимского хоккейного клуба назначен Николай Цулыгин.
Сегодня, 11 апреля, стало известно, что на пост главного тренера хоккейного клуба «Салават Юлаев» назначен Николай Цулыгин. Об этом клуб сообщил на своем сайте.
Своего нового главного тренера в клубе представили как известного воспитанника уфимского хоккея, уточнив, что контракт с ним подписан на один сезон с возможностью последующего продления еще на один.
Условия контракта при этом не разглашаются.
- Это очень большая ответственность, потому что «Салават Юлаев» - не просто команда, это еще и вся республика, в которой очень много людей, переживающих за клуб. Нужно отработать с максимально большой пользой и принести успех команде. Мы уже определились с тем, когда будет сбор команды, как будем тренироваться этим летом, куда поедем на сборы. Нам нужно максимально подготовиться к сезону, - цитирует Николая Цулыгина пресс-служба уфимского хоккейного клуба.
Напомним, недавно после того, как «Салават Юлаев» уступил челябинскому «Трактору» и выбыл из борьбы за Кубок Гагарина, руководство клуба расторгло контракт с предыдущим главным тренером уфимских хоккеистов – финном Эркки Вестерлундом.
В нынешнем сезоне уфимский клуб выиграл дивизион Чернышева и занял второе место в Восточной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф "Салават Юлаев" победил в серии омский "Авангард" (4-3), а в четвертьфинале уступил челябинскому "Трактору" (3-4).
Для справки
Николай Цулыгин родился в Уфе, выступал за «Салават Юлаев» на позиции защитника. Затем играл в ряде хоккейных клубов России, в сезоне-1996/97 провел 22 матча в Национальной хоккейной лиге - за клуб "Анахайм". В составе московского "Динамо" стал чемпионом России в 2005 году.
Начал тренерскую карьеру в 2012 году, возглавив юниорскую команду "Салавата Юлаева" (игроки не старше 16 лет), на следующий сезон стал главным тренером команды не старше 17 лет.
В 2015 году работал ассистентом главного тренера уфимского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Толпар". В 2017 году Цулыгин был назначен ассистентом главного тренера "Салавата Юлаева" Эркки Вестерлунда.