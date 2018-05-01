Обмен Налимова, два центра и новые защитники: трансферные задачи “СЮ"

Кто уже есть: новый вратарь Юха Метсола, забивная тройка и основа четвертого звена

С Беном Скривенсом не стали продлевать контракт, а Иван Налимов и Андрей Кареев спорно провели сезон. Теперь ворота уфимского клуба будет защищать Юха Метсола, перешедший из “Амура”. Статистика у Метсолы достойная: 52 игры регулярного сезона, 92,3%ОБ, КН 2,25, 3 матча “на ноль”, 2 передачи. В плей-офф: 5 игр, 93%ОБ, КН 2,42. Достоинство Юхи еще и в выносливости - за Хабаровск он играл почти без замен. Это неплохое приобретение - Метсола “неприхотлив” к обороне, и может отражать много бросков за игру. В регулярных сезонах КХЛ у него было 9 игр, когда по его воротам наносилось 40 и более бросков и он одержал в них 7 побед, отразив 94,61% атак. В плей-офф таких матчей было всего два и оба этой весной с “Ак Барсом” - оба были проиграны, но Метсола справился с 95,5% бросков.

Ранее были продлены контракты с крайними форвардами Линусом Умарком и Тему Хартикайненом. Это означает, что тройка Йоонаса Кемппайнена не распалась, а ведь это звено - самое результативное в регулярном сезоне 17/18, они забили 42 гола. Не вызывает сомнений и статус четвертого звена - другие вингеры Вячеслав Солодухин и Максим Майоров были теневыми лидерами команды и не потерялись в плей-офф.

Остались в клубе игроки обороны Григорий Панин, который обрел в “Салавате” второе дыхание и провел один из лучших сезонов в карьере и результативный Филип Ларсен, который будет одним из лидеров сборной Дании на их грядущем домашнем ЧМ. Станиславу Гарееву еще есть куда расти в плане жесткости, но уфимский защитник тоже заслужил продление соглашения.

Из последнего - появилось еще два новых крайних нападающих: Владимир Жарков (30 лет, ЦСКА, 35 игр, 1 очко, +0, в плей-офф 2 очка в 15 играх и +3) и Дмитрий Кугрышев (28 лет, 50 игр, 25 очков, -1). Крайних стало слишком много. Позиции Энвера Лисина (54 игры, 26 очков, -6), Игоря Макарова (50 игр, 12 очков, -6) и Артема Федоров (49 игр, 17 очков, -4) пошатнулись, несмотря на оставшийся год контракта? Жарков выглядит как замена Макарову, а Кугрышев может сменить Лисина или Федорова. Новички должны играть, просто так покупать их нет смысла.

“Лимитчиком”, похоже, станет Павел Шэн. В свое время он уехал из родной Уфы в Ханты-Мансийск и там же дебютировал в КХЛ, забросив две шайбы в составе “Югры”.

Известно, что в Россию вернется Антон Слепышев из “Эдмонтона”. Права принадлежат “Салавату”, но логично их обменять, ведь состав уже почти укомплектован.

Кто нужен: два защитника и два центра

Нужны защитники. Сейчас есть Григорий Панин, Филип Ларсен, Захар Арзамасцев, Максим Осипов и Станислав Гареев - лишь пять, ведь контракт с Александром Логиновым не продлен и причин тому нет - уфимец был одним из худших в команде по плюс-минусу, много ошибался и уже не так много набирает очков. Формально есть еще Анатолий Елизаров, но в минувшем сезоне он исполнял роль “лимитчика” - обязательного в составе игрока 1998 года рождения. Сейчас он уже не подойдет. По-хорошему, “Салавату” нужно два защитника или хотя бы один.

Сложная ситуация с центрами. Контракт у Дмитрия Саюстова закончился и пока не продлен, с Евгением Коротковым расстались. Прямо сейчас в распоряжении тренерского штаба только Йоонас Кемппайнен из первого звена и Глеб Кузьмин, которого практически не ставили в центр. Есть Илья Зубов, однако, лигой он до сих пор отмечен как травмированный, да и после травмы Зубов уже не играл на прежнем уровне и это мягко сказано: капитан уходил в минус, избегал столкновений и 10 из 20 очков в регулярном чемпионате набрал до злополучного матча в Магнитогорске, когда собственный защитник Денис Куляш, неудачно выбросив шайбу из зоны защиты, угодил центру в голову. Следовательно, нужен минимум один центральный, если считать, что Зубов не перейдет в “Спартак”, куда его отправляют СМИ и что Кузьмину действительно доверят игру в центре. А лучше два.

Дополнительные ограничения: никаких легионеров и деньги

В российской команде может быть не больше пяти иностранцев. Адекватного объяснения этому лимиту в природе нет и клубы порой пытаются оспорить это решение - пока не удается. Сейчас у “Салавата” этот лимит исчерпан: вратарь Юха Метсола (Финляндия), защитник Филип Ларсен (Дания), крайний форвард Линус Умарк (Швеция), центрфорвард Йоонас Кемппайнен и еще один край Тему Хартикайнен (оба - Финляндия).

Подписав группу игроков “Адмирала” зимой, “Салават”, как говорили Леонид Вайсфельд, даже превысил потолок зарплат. Платить штраф ни к чему, тем более, что КХЛ сообщила о снижении предельного объема сводной зарплатной ведомости.

Итак, задача поставлена. Приступим к обсуждению решения.

Центр второй тройки - Зернов или Шипачев?

В КХЛ крайне мало свободных центров, набравших хотя бы 25 очков за сезон. Это впервые проведший результативный сезон в “Торпедо” Егор Дугин (27 лет, 28 очков, 42,2%ВВбр), Денис Зернов из “Лады” (по слухам, вполне “Салавату” интересный; 22 года; 29 очков, 46,9%ВВБр), Александр Кучерявенко, игравший за “Автомобилист” (30 лет; 27 очков, 53,%%ВВбр) и, конечно, Вадим Шипачев, вернувшийся в СКА после сомнительного дебюта в НХЛ (31 год; 25 очков, 47%ВВБр).

Очевидно, что Шипачев - самый результативный из представленных (свои 25 очков он набрал за 22 матча, другие потратили весь сезон). Но Шипачев объективно дорогой. В Питере ему серьезно занизили оклад. Если Шипачев согласится на условия Уфы и подтянет свою игру на точке, то образует с Владимиром Ткачевым и Антоном Бурдасовым могучее звено.

На Шипачева претендует еще и “Авангард”, да и вообще двукратный обладатель Кубка Гагарина, четыре года кряду набирающий больше очка за матч в среднем, может выбирать. В таком случае лучше прочих выглядит молодой Денис Зернов, умудрившийся в слабой “Ладе” показать очень приличную результативность. Впрочем, и ему нужно улучшать игру на вбрасываниях.

Возвращение будет выгодно и Зубареву, и “Салавату”

Андрей Зубарев, покинув уфимский клуб, выиграл со СКА Кубок Гагарина и почти со СКА - Олимпиаду. Это хорошо, но в Питере у него серьезно уменьшилось игровое время и порой он элементарно не попадал в состав. Будучи “юлаевцем” он часто получал по 20-23 минуты игры за матч. В прошлом регулярном сезоне он сыграл за СКА всего 27 матчей (6 очков, +12, 14:41 в среднем за матч) и 10 раз вышел на лед в плей-офф. Да, это круто, когда твоя команда всех выносит, но какой в этом смысл, если ты сам смотришь со стороны? Зубареву нужно менять команду. В Уфе очень нужен такой жесткий и надежный защитник, тем более, он местный воспитанник. Наконец, Зубареву уже 31 год и не за горами завершение карьеры - закончить ее дома будет красиво и удобно.

Из других неограниченно свободных агентов самым сильным видится Богдан Киселевич, один из ведущих защитников ЦСКА. В 44 играх регулярного чемпионата заработал 16 очков и полезность +21. Как и Зубарев, Киселевич способен играть больше 20 минут за матч. Вот только у ЦСКА нет причин его отдавать.

Неплохая идея - Динар Хафизуллин (43 игры, 16 очков, +17). 29-летний воспитанник казанского хоккея тоже весьма полезен в СКА и тоже не всегда проходит в состав. Хотя не исключено, что он охотнее перейдет в “Ак Барс”.

СМИ сообщали, что в уфимский клуб может перебраться Андрей Ермаков из “Сибири” (36 игр, 16 очков, +6, 59 блокшотов). Он куда менее известен, чем названные выше, зато блокирует много бросков и играет в большинстве (три шайбы). 24 года, вес 99 килограммов, правый хват - звучит вполне достойно. Но это должен быть обмен, а не подписание свободного агента, ведь контракт с Новосибирском действует еще сезон.

С ограниченно свободными агентами сложнее. Это Алексей Василевский (25 лет, “Автомобилист”, 54 игры, 20 очков, +7, дебютант второй сборной, уфимец), Михаил Григорьев (27 лет, “Торпедо”, 52 игры, 15 очков, +13, играл за “Толпар” и “СЮ”, много травмируется), Егор Яковлев (26 лет, СКА, 35 игр, 9 очков, +18, может уехать в “Нью-Джерси”), Игорь Ожиганов (25 лет, ЦСКА, 42 игры, 9 очков, +12, интересен “Торонто”) и Иван Верещагин (23 года, “Сибирь”, 50 игр, 22 очка, +12, рост 192 см, вес 95 кг, 81 блокшот). Василевский - уфимец, но он оказался здесь в свое время не нужен, а в Екатеринбурге он лидер. Верещагина наверняка захотят оставить в “Сибири”, там и так разогнали 13 человек.

Зубарев и Ермаков - хорошие варианты.

“Лимитчик” нашелся, но есть и другие варианты

В “Толпаре” есть неплохие кандидаты на роль молодого игрока и всем им по 18 лет. Защитник Тимур Ахияров (19.09.99, 179 см, 84 кг) - третий по плюс-минусу в команде (55 игр, 14 очков, +19). Он мало бросает по воротам, но три его гола стали победными. Однако, вряд ли от него будут ждать набросов.

Нападающий Александр Оськин (08.09.99, 191 см, 86 кг) играет просто и не слишком технично, но зло и настойчиво (46 игр, 12 очков, +3). Он заслужил вызов в молодежную сборную на Турнир четырех наций, пусть и сыграл лишь два матча. Но давайте честно - если “лимитчик” не Кирилл Капризов, то играть он будет в четвертой пятерке. Это самое то для Оськина.

Очень рискованно, но почему бы и нет - Алексей Пустозеров (29.04.00). Парень провел дебютный сезон в МХЛ (40 игр, 20 очков, +1) и набирал в среднем по пол-очка за игру.

Но в Уфе решили не рисковать и вернули Павла Шэна (14.08.99). Воспитанник уфимского хоккея забросил две шайбы за “Югру” в 29 играх. У него есть опыт игры в КХЛ и это серьезное преимущество перед остальными, которым тоже нужно дать шанс. Иначе зачем нужна вертикаль?

Что может пойти не так и почему эти трансферы - самые важные за шесть лет

Впервые в КХЛ “Салават Юлаев” начинает межсезонье без генменеджера. Теперь трансферами занимается спортивный директор Роман Беляев, скаут по СДЮШОР Вячеслав Ренев и скаут, совмещающий работу в “Анахайме”, Константин Крылов. Все они заняли свои посты еще при Леониде Вайсфельде и фактически переехали с ним из “Автомобилиста”. Но сейчас авторитетного генменеджера нет. Кроме того, не сказать, чтобы Крылов раскрыл для Уфы какого-то малоизвестного сильного легионера, да и нет ясности, насколько плотное совмещение работы с клубом НХЛ.

В общем, сейчас рано говорить, насколько эта структура эффективна. Нельзя сказать, что она внушает доверия, а ведь это очень важно - ведь на тренерском посту дебютант. Шесть лет назад “Салават Юлаев” возглавлял Венер Сафин. Для тренера, впервые работающего в КХЛ, необходимо создать наиболее простые и комфортные условия. Само по себе решение назначить Цулыгина - рискованное и спорное, нет никаких оснований полагать, что “Салават” не провалит очередной сезон. Если Уфа проведет слабую селекцию, то болельщикам остается уповать только на мастерство игроков и их самостоятельность.

Фэнтези-состав “Салавата Юлаева”

Метсола (Кареев, Тарасов)

Умарк - Кемппайнен - Хартикайнен

Панин - Ларсен

Ткачев - Шипачев - Бурдасов

Зубарев - Арзамасцев

Жарков - Зернов - Кугрышев

Гареев - Ермаков

Солодухин - Кузьмин - Майоров