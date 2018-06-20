Как хоккейная команда «Девон» из Башкирии произвела фурор в Китае

Юные спортсмены после возвращения из Китая встретились с журналистами в Туймазах и поделились волнительными моментами встречи с президентом России Владимиром Путиным, руководителем Китая Си Цзиньпином, досмотревшими весь матч с их участием до конца.

Ребята рассказали о напряжённой подготовке и участии в товарищеском матче с китайскими юниорами. Утром они тренировались, а вечером у них были экскурсии по Поднебесной. На матче наши хоккеисты произвели фурор и добавили к себе в соцсетях много китайских подписчиков, с которыми общаются на английском языке.

После фото Эмиля Галлямова из Туймазов на вбрасывании рядом с лидерами двух держав, журналисты засыпали школьников вопросами. Почему, мол, туймазинская команда попала в Пекин? Ведь есть звездные юниорские СКА, ЦСКА и другие? Потому что ребята, кстати, с приглашенными спортсменами из ХК «Салават Юлаев» играли с фаворитами на равных.

Еще два года назад о команде никто не слышал, но в Туймазах была проделана огромная работа, привлечены лучшие специалисты. Создана юношеская хоккейная лига. Дело в том, что спортсмены из Башкирии хорошо показали себя на российских хоккейных турнирах.

Уровень туймазинцев привлёк китайских тренеров, которые решили состязаться с лучшими, пригласили их в Пекин и не ошиблись. Ребята выдали настоящее зрелище, играли, как говорится, гол в гол.

Второй период команда «Девон» покинула с проигрышем в два гола. Но паники не было. В начале третьего периода отыграли третью шайбу, а за 30 секунд до конца матча довели дело до ничьей, вызвав рёв гигантских трибун. Кстати, забил последнюю шайбу тот самый юноша на фото, Эмиль Галлямов.

Внезапно по решению судей игра была остановлена на счёте 4:4. Это восточный подход, продиктованный большой политикой. В демонстрации довольно высокого уровня игры заслуга тренеров Рината Ахмадеева и Леонида Сухоручкина, своевременно изменивших тактику на повсеместный прессинг и игру в два звена.

В Пекин поехали 19 спортсменов, включая медика Алёну Кузнецову, маму того самого Никиты Кузнецова, которого приобнял Путин, два тренера.

Питание и проживание в пятизвездочном отеле обеспечили гостеприимные китайцы. Морепродуктов ребята наелись на пять лет вперед. Билеты на самолёт обошлись по минимуму – в 700 тысяч рублей. Помогли местные спонсоры и администрация Туймазинского района. Для нее развитие хоккея и возведение спортивных объектов – в приоритете.