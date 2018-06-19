В «Салават Юлаев» перешел игрок молодёжной сборной России

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Договор с юным игроком заключен на два года.
В «Салават Юлаев» перешел 19-летний игрок тольяттинской школы хоккея Александр Ляхов, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.
Александр Ляхов в прошлом сезоне выступал за «Ладью» и набрал в 58 матчах 13 (5+8) очков. Три игры хоккеист провел в составе сборной России на молодежном международном турнире «Кубок Черного моря», где забросил одну шайбу.
«Салават Юлаев» заключил договор с игроком на два года.
Уроженец Тольятти Александр Максимович Ляхов играл в «Ладье» в 2016-2018 годы. Родился 24.04.1999. Рост 191 сантиметр, вес 83 килограмма, хват правый.
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