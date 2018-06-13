ФК «Уфа» вырастил своего главного тренера

- Официально: Сергей Томаров – главный тренер ФК «Уфа». Контракт со специалистом рассчитан на 3 года, - такая запись появилась на официальной странице уфимского футбольного клуба Вконтакте.

Гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов ранее уже сообщал, что клуб определился с кандидатурой на должность главного тренера, но не может назвать его имя.

В телефонном разговоре он объяснил Медиакорсети, почему имя нового главного тренера не было озвучено раньше.

- Сергей прилетел сегодня ночью в Уфу, и контракт мы подписали только сегодня днем, в обед, - рассказал Шамиль Газизов. – До подписания контракта нельзя было это делать.

Он объяснил, почему клуб остановился именно на Сергее Томарове.

- Это логичное решение, - сказал Шамиль Газизов. – Все движение нашего клуба ведет к тому, что мы стараемся воспитывать свои кадры. Сегодня в республике есть тренер, который по всем параметрам может возглавить и возглавил команду премьер-лиги. Поэтому всем нам надо радоваться тому, что в республике растут не только футболисты, но и тренеры.

Шамиль Газизов сказал, что верит в Сергея Томарова.

- Должно все получиться, и это большой успех футбольного клуба – то, что мы воспитали своего тренера, - сказал он.

Сергей Томаров пока не имеет лицензии Pro, но обучается и получит ее, что позволяет ему занимать пост тренера клуба премьер-лиги.

- Мы знаем, что всё будет хорошо, - добавил Шамиль Газизов. – Задачи перед клубом стоят очень серьезные, амбиции есть, а все остальное Сергей Александрович сам скажет.

18 июня на домашней тренировке журналисты смогут пообщаться с новым главным тренером.

Справка. Сергей Томаров родился 25 мая 1982 года. С 2011 года специалист входит в тренерский штаб уфимского клуба. Возглавлял дублирующий состав команды (2014-2015), а с октября 2015 года был старшим тренером основного состава.