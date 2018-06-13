ФК «Уфа» вырастил своего главного тренера

Генеральный директор клуба Шамиль Газизов подписал контракт с ним сегодня днем.
- Официально: Сергей Томаров – главный тренер ФК «Уфа». Контракт со специалистом рассчитан на 3 года, - такая запись появилась на официальной странице уфимского футбольного клуба Вконтакте.
Гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов ранее уже сообщал, что клуб определился с кандидатурой на должность главного тренера, но не может назвать его имя.
В телефонном разговоре он объяснил Медиакорсети, почему имя нового главного тренера не было озвучено раньше.
- Сергей прилетел сегодня ночью в Уфу, и контракт мы подписали только сегодня днем, в обед, - рассказал Шамиль Газизов. – До подписания контракта нельзя было это делать.
Он объяснил, почему клуб остановился именно на Сергее Томарове.
- Это логичное решение, - сказал Шамиль Газизов. – Все движение нашего клуба ведет к тому, что мы стараемся воспитывать свои кадры. Сегодня в республике есть тренер, который по всем параметрам может возглавить и возглавил команду премьер-лиги. Поэтому всем нам надо радоваться тому, что в республике растут не только футболисты, но и тренеры.
Шамиль Газизов сказал, что верит в Сергея Томарова.
- Должно все получиться, и это большой успех футбольного клуба – то, что мы воспитали своего тренера, - сказал он.
Сергей Томаров пока не имеет лицензии Pro, но обучается и получит ее, что позволяет ему занимать пост тренера клуба премьер-лиги.
- Мы знаем, что всё будет хорошо, - добавил Шамиль Газизов. – Задачи перед клубом стоят очень серьезные, амбиции есть, а все остальное Сергей Александрович сам скажет.
18 июня на домашней тренировке журналисты смогут пообщаться с новым главным тренером.
Справка. Сергей Томаров родился 25 мая 1982 года. С 2011 года специалист входит в тренерский штаб уфимского клуба. Возглавлял дублирующий состав команды (2014-2015), а с октября 2015 года был старшим тренером основного состава.
Сергей Томаров один раз уже выводил «Уфу» в качестве главного тренера на официальный матч премьер-Лиги. Это случилось после ухода Перевертайло, и тогда команда под его руководством в очень эмоциональном матче на «Нефтянике» одолела московский «Спартак» (3:1), избежав вылета в ФНЛ.