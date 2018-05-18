Футбольный клуб «Уфа» оштрафовали на 100 тысяч за поведение болельщиков
Сегодня, 13:26СпортРазиф Абдуллин
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Они выбежали на поле праздновать победу над «Тосно» в последнем матче сезона.
Сюжеты: Болеем за наших
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал ФК «Уфа» на 100 тысяч рублей, сообщается на сайте РФПЛ.
Штраф назначен «за необеспечение безопасности на стадионе и массовое появление на поле посторонних лиц», говорится в решении КДК РФС. Из них 75 тысяч рублей – это штраф за необеспечение безопасности на стадионе и 25 тысяч рублей - за массовое появление на поле посторонних лиц.
13 мая в матче «Уфы» с «Тосно», который завершился со счетом 5:0 в пользу «Уфы», болельщики выбежали на поле, чтобы поздравить команду. Этот инцидент и стал причиной штрафа.
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