Футбольный клуб «Уфа» оштрафовали на 100 тысяч за поведение болельщиков

Штраф назначен «за необеспечение безопасности на стадионе и массовое появление на поле посторонних лиц», говорится в решении КДК РФС. Из них 75 тысяч рублей – это штраф за необеспечение безопасности на стадионе и 25 тысяч рублей - за массовое появление на поле посторонних лиц.