Молодежный состав «Уфы» одержал победу над «Тосно»

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«Уфа» дома добилась победы над «Тосно» в матче 30-го тура молодежного первенства России.
В первой же половине матча удача стала в сторону «Уфы». Уфимская команда обеспечила себе уверенный гандикап в три гола. Дубль принадлежит Вячеславу Журавлеву. После перерыва молодежка «Уфы» еще трижды забила в ворота соперника. При этом Вячеслав Журавлев оформил хет-трик.
Ленинградской команде удалось забить только один гол. Игра завершилась со счетом 6:1 в пользу дублеров «Уфы».
«Уфа» теперь занимает седьмое место турнирной таблицы, а «Тосно» - девятое.
Напомним, сегодня в 16.00 на стадионе «Нефтяник» состоится игра основной команды «Уфы» и «Тосно». Если уфимцы одержат вверх, то для них откроется возможность участия в еврокубках.
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