Молодежный состав «Уфы» одержал победу над «Тосно»

В первой же половине матча удача стала в сторону «Уфы». Уфимская команда обеспечила себе уверенный гандикап в три гола. Дубль принадлежит Вячеславу Журавлеву. После перерыва молодежка «Уфы» еще трижды забила в ворота соперника. При этом Вячеслав Журавлев оформил хет-трик.

Ленинградской команде удалось забить только один гол. Игра завершилась со счетом 6:1 в пользу дублеров «Уфы».

«Уфа» теперь занимает седьмое место турнирной таблицы, а «Тосно» - девятое.