Экс-менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд станет комментатором

Экс-менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд станет спортивным комментатором, сообщает в твитере известный спортивный журналист Роман Скворцов. Первые эфиры с хоккейным функционером зрители смогут увидеть во время хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пхенчхане, куда сейчас в составе съемочной группы ВГТРК и командирован Вайсфельд.