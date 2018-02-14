Экс-менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд станет комментатором
Экс-менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд станет спортивным комментатором, сообщает в твитере известный спортивный журналист Роман Скворцов. Первые эфиры с хоккейным функционером зрители смогут увидеть во время хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пхенчхане, куда сейчас в составе съемочной группы ВГТРК и командирован Вайсфельд.
Формальности утрясены, командирован в распоряжение ВГТРК. Словакию 14-го и США 17-го работаем на "России" с Леонидом Вайсфельдом. Спасибо организациям за доверие и сотрудничество https://t.co/LqLWbhEJju— Роман Скворцов (@romanskvortsov) 12 февраля 2018 г.
Напомним, руководство «Салавата Юлаева» расторгло контракт с Леонидом Вайсфельдом 25 января, при этом он был поставлен перед фактом, ни каких переговоров не велось. Позднее стало известно, что должность генерального менеджера команды упразднили, а подбором игроков займётся отдел скаутов.