ХК «Салават Юлаев» упразднил должность генерального менеджера

Теперь работа по поиску новых игроков и подписанию контрактов будет осуществляться по скаутским условиям.

ХК «Салават Юлаев» (входит в КХЛ) упразднил должность генерального менеджера, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Башкирии Рустэма Хамитова. Вчера в клубе сообщили, что генеральный менеджер Леонид Вайсфельд уволен со своей должности.

- Изучение проблемных вопросов, которые были, показали, что система управления достаточно сложная и затратная. Клуб идет по пути увеличения прозрачности, снижения разного рода надстроек. И в этой части клубом принято решение о ликвидации должности генерального менеджера, - сказал глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Теперь, как сообщил Рустэм Хамитов, работа по поиску новых игроков и подписанию контрактов будет осуществляться скаутским направлением, также эти задачи будут возложены на руководство клуба - генерального и спортивного директоров.

Он отметил, что планы по реорганизации клуба зрели давно.

- И сегодня [наступило] удобное время для того, чтобы эту реорганизацию провести. А сэкономленные деньги будут направлены на развитие молодежного и детского спорта. В частности, чтобы у детско-юношеской спортивной школы клуба "Салават Юлаев" появились новые возможности и новые ресурсы для работы с детишками, - сказал Хамитов.

Также глава Башкирии вчера резко раскритиковал работу клуба. Он отметил, что «Салават Юлаев» демонстрирует результаты, которые не соответствуют поставленным высоким задачам.

- В этом году наша команда выступает не так, как нам хотелось бы, и на сегодняшний день еще не решила полностью задачу попадания в плей-офф. Я считаю, что результаты пока еще далеки от тех, которые мы ставили перед этим клубом, - сказал он.

Глава Башкирии считает, что команда могла обеспечить место в плей-офф еще месяц назад.