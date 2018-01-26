«Салават Юлаев» без Вайсфельда – что дальше

Эксперты комментируют упразднение должности генерального менеджера в уфимском хоккейном клубе.

25 января уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» заявил об увольнении генерального менеджера клуба Леонида Вайсфельда. В этот же день прозвучало и заявление главы Башкирии Рустэма Хамитова о ситуации в клубе.

- Изучение проблемных вопросов, которые были, показали, что система управления достаточно сложная и затратная, - сказал Рустэм Хамитов агентству ТАСС. - Клуб идет по пути увеличения прозрачности, снижения разного рода надстроек. И в этой части клубом принято решение о ликвидации должности генерального менеджера.

По словам Хамитова, работа по поиску новых игроков и подписанию контрактов будет осуществляться скаутским направлением, также эти задачи будут возложены на руководство клуба - генерального и спортивного директоров. Рустэм Хамитов отметил, что планы по реорганизации клуба зрели давно:

- И сегодня [наступило] удобное время для того, чтобы эту реорганизацию провести. А сэкономленные деньги будут направлены на развитие молодежного и детского спорта. В частности, чтобы у детско-юношеской спортивной школы клуба «Салават Юлаев» появились новые возможности и новые ресурсы для работы с детишками.

Мы решили разобраться, что же дальше будет происходить в клубе, кто будет подбирать состав игроков на новый сезон и не отразится ли на клубе то, что перед плей-офф убрали генерального менеджера.

- Это нормально, - прокомментировал ситуацию спортивный журналист Усман Ямгуров. – Это лишняя трата денег, и теперь меньше средств будет уходить на проценты агентам. Спортивный директор клуба (Роман Беляев) – человек Вайсфельда, возможно, и он уйдет. В любом случае в клубе должен быть человек, знающий хоккей даже больше, чем генеральный менеджер – для такой работы. Раньше, бывало, главный тренер сам договаривался с потенциальными игроками напрямую, и это экономило деньги на процентах посредникам. На Западе генеральный менеджер отвечает за результат, и он может остаться с копейками, если будет не тот результат, у нас же такого нет.

В правилах КХЛ нет обязательного условия клубов содержать в штате генерального менеджера, а скаутская служба в клубе создана и работает, сообщил Медиакорсети источник, близкий к уфимскому клубу. Усиление состава перед плей-офф произошло, и в команде уже изменений не будет. Сейчас самое время – для подготовки к новому сезону, если вести речь о подборе игроков.

- Вайсфельд фактически снял двух тренеров, - напомнил спортивный комментатор Геннадий Орлов. – А теперь он сам стал жертвой. Видимо, иначе нельзя было. Структура клуба меняется, я видел, Хамитов недавно сказал, что должны были еще месяц назад обеспечить место в плей-офф.