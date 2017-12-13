Шамиль Газизов: Официального предложения от ЦСКА по Стоцкому не было

О каких трансферах сказал генеральный директор ФК «Уфа» журналистам.

В интервью «Спорт-Экспресу» гендиректор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов ответил на вопрос об интересе к Дмитрию Стоцкому со стороны ЦСКА.

- Официального предложения не было, - сказал он.

На вопрос, не предлагали ли Зинченко вернуться в команду хотя бы в аренду, Шамиль Газизов ответил:

– Предлагали, но это все несерьезно, в шутку. Ни ему, ни нам сейчас это не нужно. Мы вообще мало кого берем в аренду.

В телепрограмме БСТ «Спортбар» Шамиль Газизов сказал, что о переходах уфимских игроков в другие команды станет известно до марта. Пока идут переговоры.

- Если будет достойное предложение и футболист захочет уйти, и это устроит всех, то мы будем, естественно, отпускать, - сказал он.