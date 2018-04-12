Новый тренер «СЮ» Николай Цулыгин: мнения клуба и спортивных журналистов

Вчера, 11 апреля, стало известно, что главным тренером «Салавата Юлаева» назначен Николай Цулыгин. Что это за человек и как отнеслись к этому назначению в среде спортивных журналистов?

Что говорят в клубе

В интервью «Комсомольской правде» генеральный директор уфимского клуба Тагир Ибрагимов рассказал про нового главного тренера:

- Цулыгин – воспитанник уфимского хоккея, ему едва за сорок. Однако этот факт не делает его менее опытным. Николай Цулыгин - бронзовый и серебряный призёр молодёжного чемпионата мира, чемпион России, у него за плечами опыт выступления в НХЛ и АХЛ. В качестве тренера он прошел уфимскую хоккейную вертикаль СДЮШОР: «Толпар» – «Салават Юлаев». В сезоне 2017/18 Цулыгин входил в один из самых сильных тренерских штабов в Лиге и многому научился у европейских тренеров. Николай Цулыгин будучи хоккеистом, играл под руководством легендарных тренеров: Владимира Крикунова, Сергея Михалёва, Геннадия Цыгурова, Рона Уилсона и многих других. Он учился у всех этих наставников и многое у них перенял.

Тагир Ибрагимов сообщил, что в клубе сохраняют преемственность предыдущего тренерского штаба и понимают, что основу команды составляют игроки, которые выступали за «Салават Юлаев» в сезоне 2017/18:

- По разным причинам нас покидает часть хоккеистов, но основа остается. Цулыгин работал с этим составом. Он прекрасно знает игроков, а они, в свою очередь, уважают его не как «переводчика», а как тренера. Поверьте нам, мы бы не пошли на этот шаг, если бы не понимали этой составляющей. Мы видели, как Николай Леонидович работал в этом сезоне: как он вел себя в тренерском штабе у Вестерлунда, как реагировал на кризисные моменты, как команда к нему относится – он пользуется авторитетом у игроков, несмотря на свою молодость.

По словам Ибрагимова, сейчас ведутся переговоры с финским специалистом Томи Ламса, учеником и сподвижником Эркки Вестерлунда, чтобы он продолжил работу в уфимском клубе. В тренерском штабе остаются тренер по физической подготовке Ярмо Койвисто и действующий тренер вратарей Вадим Тарасов. Одновременно в штабе появится опытный тренер вратарей, которого клуб представит позже.

«Не просрать Умарка»

Спортивный журналист, ранее работавший пресс-секретарем уфимского хоккейного клуба Андрей Юртаев на своей странице в Facebook высказался на эту тему так:

- После интервью Вестерлунда все так на него набросились, начали называть рвачом, но я не знаю, если бы мне предлагали работу, которую я бы не хотел делать, я бы тоже задрал ценник. Может быть, и у него такая логика была.

В то же время из этого интервью стало понятно, что продление Вестерлунда это был план А руководства клуба. А судя по тому, что сейчас в итоге главным так и будет оставлен Цулыгин, плана Б и вовсе не было.

Это грустно, но в то же время это автоматически открывает перспективы перед помощниками Цулыгина, как это произошло с Юрзиновым, который в своё время приехал в Уфу помогать Сафину. Помощником у Цулыгина станет Заварухин. С одной стороны, это интересно, потому что Заварухин, например, прошлым летом назывался претендентом на пост главного в «Сибири», с другой – Юрзинов до Уфы всё-таки имел опыт работы главным тренером, а Заварухин – нет (если не считать МХЛ, но тогда и по Цулыгину можно вспомнить, что он был главным в детской команде 97-го года рождения).

Так что когда Заварухин будет менять Цулыгина, это, конечно, будет многообещающе, но тоже без каких-либо гарантий. Ну и понятно, что это произойдёт ещё не скоро. Всё-таки Цулыгин свой шанс порулить месяцев несколько получит.

Ну и естественно сейчас нам начнут развешивать по ушам про собственных воспитанников, перспективные тренерские кадры и патриотизм. В общем всё то, что обычно никак не связано с прохождением хотя бы одного раунда плей-офф. Но на самом деле главной задачей нового сезона будет не просрать (или хотя бы не просрать задаром) Умарка и прочие ценные активы. Через годик, кто знает, может быть, они ещё и пригодятся.

«Это замечательный вариант»

Спортивный журналист Максим Балобанов воспринял новое назначение с энтузиазмом:

- Это замечательный на самом деле вариант! Чем искать дорогостоящих варягов, у которых даже в отсутствии результата растут финансовые аппетиты, лучше взять коренного уфимца, истинного патриота своей республики, своего родного клуба. Поэтому, безусловно, он способен принести пользу башкирскому хоккею.

Цулыгин – продукт легендарного тренера Владимира Воробьева, наплодившего десятки шикарных игроков. И вот теперь уже они сами постепенно – сначала воспитанники 1966-го года рождения, а теперь и 1975-го – переходят в разряд спортивных функционеров, тренеров. Цулыгин, между прочим, после пусть и не продолжения карьеры в НХЛ, а далее - в ведущих клубах России трижды, как игрок, возвращался в «Салават Юлаев». Чтобы помочь «альма матер»! И вот теперь это фактически происходит в четвертый раз.

Учитывая, что помогать ему помимо прочих будет тезка и ровесник из той же плеяды «воробьевцев» - Николай Заварухин, искренне желаю им успехов на тренерском поприще в родной команде.

«Проблемы в хоккее глубже»

- Я всегда выступаю за, когда делают ставку на местных, - поделился с Медиакорсетью Усман Ямгуров. - И я думаю, Цулыгин сможет работать с командой, хотя ему понадобится поддержка. В том числе рядом с ним в качестве первого помощника тоже должен быть кто-то из местных специалистов. Например, Заварухин.

Плохо то, что контракт с ним подписали на год. За это время ничего не сделаешь, если не купишь 15 ребят из состава сборной России. На два года плюс один (если есть прогресс) – таким должен быть контракт. А так Цулыгин как будто бесправный получается.

Другое дело, что проблемы «Салавата Юлаева» и башкирского хоккея в целом куда глубже, чем выбор тренера. В клубе последние несколько лет результативно играет только одна пятерка. Многие наши хоккеисты, к сожалению, играют несколько матчей в сезон, когда им надо показать себя для перехода в другой клуб. То есть для них первая мотивация – это миллионы, а не игра на льду. А это играет злую шутку с физиологией, так постепенно можно потерять квалификацию и превратиться в игрока средней руки. И это проблема для всей страны. Неслучайно сборную России мы не можем собрать игроков только из отечественных клубов, приходится ждать, когда освободятся хоккеисты из НХЛ.

Еще одна проблема. Я более 50 лет в спорте, и уже почти 40 лет слышу слова о том, что надо создавать систему подготовки местных игроков, воспитывать молодежь в спортшколах и так далее. Вот и новый гендиректор клуба повторяет похожие слова. 40 лет говорят, но не делают. Почему? Потому что когда постоянно покупаешь-продаешь игроков, часть денег от этих сделок перекочевывает в чей-то карман. Вот и не могут поломать эту систему.