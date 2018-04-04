Главный тренер «СЮ» Вестерлунд ушел в отставку – эксперимент не удался?

- ХК «Салават Юлаев» и Эркка Вестерлунд приняли совместное решение о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию, - такое сообщение появилось сегодня на официальном сайте уфимского клуба. - Клуб благодарит Эркку Вестерлунда за проделанную работу и желает удачи в новых начинаниях.

Исполняющим обязанности главного тренера "Салавата Юлаева" назначен Николай Цулыгин.

Вчера глава Башкирии Рустэи Хамитов заявил, что он оценивает работу клуба в текущем сезоне «на слабую троечку», а судьба Вестерлунда решится в ближайшие один-два дня.

И решение было принято – Эркка Вестерлунд, который отработал с клубом один сезон, покинул команду. Мы решили опросить экспертов и причастных к хоккею людей, как они относятся к такому повороту событий.

«Эксперимент не удался»

Спортивный комментатор Азамат Муратов отнесся к отставке Вестерлунда как к вполне логичному шагу:

- Изначально это был эксперимент. Учитывая послужной список, пригласили иностранного тренера. И это был шаг в правильном направлении. За само это решение можно поставить «пять» за смелость. Но Эррка Вестерлунд окунулся в российскую действительность и не справился с ней. Возможно, он сам устал. Текущий сезон, тяжелое попадание в плей-офф, а главное – сама игра в этапе «на вылет» показали, что Вестерлунд не справился со своей задачей. И тут можно согласиться с оценкой главы республики, что клуб сработал «на слабую троечку».

- И это нормально. Любой эксперимент может дать как положительный, так и отрицательный результат, - резюмировал Азамат Муратов. – В идеале я бы видел на тренерском посту свои, уфимские, кадры. По крайней мере, я по-доброму завидую клубам «Ак Барс» и «Магнитке», которые воспитывают в спортшколах молодежь, и пришли к тому, что 30-40% состава – это местные воспитанники.

«Надоели эти перемены»

Один из руководителей группы Вконтакте «Салават Юлаев NEWS | Фан-клуб Green Machine Уфа» Эмиль Сайфуллин так отреагировал на новость об отставке Вестерлунда:

- Очень неприятная новость для меня, надоели эти глобальные перемены в клубе, сколько у нас было тренеров за последние три года? Правильно, три! Пора бы уже дать тренеру поработать более одного года, укрепить оборону и точечно усилить нападение +вратаря надежного, хотя если ставку будут делать на Кареева, можно будет мега-защитника взять или нападающего. Уверен, что тогда клуб в следующем году смог бы добиться более серьезных результатов

«Это амбиции или метания из стороны в сторону»

Депутат Государственного собрания Башкирии Рустем Ахмадинуров на своей странице в Facebook так высказался об отставке главного тренера ХК «Салават Юлаев»:

- Увольнение одного из самых авторитетных тренеров в КХЛ после достаточно боевого плей-офф, где всего одна шайба отделила «СЮ» от финала конференции, говорит об амбициях руководства клуба или это очередные метания из стороны в сторону.

«Вестерлунд не справился с поставленными задачами»

С главным тренером Эрккой Вестерлундом расстались из-за отсутствия стабильности в игре команды, сообщил ТАСС генеральный директор клуба Тагир Ибрагимов.

- Решение о непродлении контракта с Эрккой Вестерлундом было совместным и непростым, - передает слова Тагира Ибрагимова информагентство. - Мы спокойно сели и все вместе обсудили. В сезоне был выигран дивизион и один раунд в плей-офф, но стабильность в игре на протяжении всего сезона отсутствовала. Не были выполнены поставленные перед нами задачи.

Вместо выводов

Пока какие-либо выводы из отставки главного тренера уфимского клуба делать рано. Новость будет обновляться по мере поступления новых мнений или информации из клуба и других источников.