Женская сборная России проиграла Канаде на Олимпиаде в Корее
Сегодня, 09:58СпортРазиф АбдуллинФото: championat.com
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Счет матча – 0:5 в пользу сборной Канады.
Сюжеты: Наши в Пхенчхане
Вчера, 11 февраля, на Олимпиаде в Пхенчхане стартовал женский турнир по хоккею с шайбой. Российская команда свой первый матч играла с Канадой. Капитаном российской сборной выбрали форварда ХК «Агидель» Ольгу Сосину. Россиянки проиграли матч вчистую – 0:5.
В канадской команде отличились Ребекка Джонстон и Мелоди Дауст (оформили по дублю) и Хэйли Ирвин.
Следующая игра у российской женской команды пройдет 13 февраля, наши хоккеистки сыграют с США (17:10 - прямой эфир на телеканале «Матч! Игра»).
15 февраля наша сборная сыграет с Финляндией (12:40 - прямой эфир на телеканале «Матч! Наш спорт»)
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