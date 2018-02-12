Женская сборная России проиграла Канаде на Олимпиаде в Корее

Счет матча – 0:5 в пользу сборной Канады.

Вчера, 11 февраля, на Олимпиаде в Пхенчхане стартовал женский турнир по хоккею с шайбой. Российская команда свой первый матч играла с Канадой. Капитаном российской сборной выбрали форварда ХК «Агидель» Ольгу Сосину. Россиянки проиграли матч вчистую – 0:5.

В канадской команде отличились Ребекка Джонстон и Мелоди Дауст (оформили по дублю) и Хэйли Ирвин.

Следующая игра у российской женской команды пройдет 13 февраля, наши хоккеистки сыграют с США (17:10 - прямой эфир на телеканале «Матч! Игра»).