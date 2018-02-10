Как уфимец Семен Елистратов завоевал "бронзу" на Олимпиаде в Пхенчхане

Как уфимец Семен Елистратов завоевал "бронзу" на Олимпиаде в ПхенчханеВидео
Вчера, 19:14Разиф Абдуллин
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Это первая медаль Олимпиады у российских спортсменов.
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Сюжеты: Наши в Пхенчхане, Видео
10 февраля на дистанции 1500 м в шорт-треке Семен Елистратов финишировал третьим. Результат Елистратова - 2 минуты 10,687 секунды. Победу же одержал южнокорейский спортсмен Лим Хе Джун, установивший новый олимпийский рекорд (2.10,485). Второе время показал голландец Шинки Кнегт (2.10,555).
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