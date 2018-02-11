Биатлонист из Башкирии Антон Бабиков признал свои ошибки на Олимпиаде

Спортсмен из Уфы после спринтерской гонки в Пхенчхане заявил, что допустил непростительные ошибки.

Сегодня, 11 февраля, Антон Бабиков в ходе своего выступления на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане финишировал с четырьмя промахами и занял в спринтерской гонке только 57-е место.

Победу на данной дистанции одержал немецкий биатлонист Арнд Пайффер.

Как сообщили РИА Новости, Антон финишировал в плохом расположении духа и дал суровый комментарий своему выступлению.

- Планировать нужно было свою работу, настраивался и планировал сделать все гораздо более качественно, - заявил биатлонист прессе. - С морозом справился, проблема была не столько в холоде. Хорошо разогрелся, погода не вызывала дискомфорта, но ошибки, которые я сегодня допустил, конечно, были непростительными. Пока не могу дать отчет им, надо поговорить с тренерами.

Чуть позже он дал более развернутый комментарий с анализом своих ошибок. Он предположил, что свою роковую роль сыграла предшествовавшая соревнованиям нервотрепка. И выразил надежду, что в дальнейшем сумеет справиться с волнением.

- Проблема в стрельбе была не в перчатках, было комфортно для того, чтобы работать, как я умею. В спринтерских гонках в течение сезона у меня был максимум один штраф. Состояние было нормальное, но единственное, что слишком много ждали стартов, через многое прошли. Сейчас с каждой гонкой будет лучше, наконец-то началась борьба, времени для эмоций не будет. Я не волновался, ошибка была в попытке оценить момент на рубеже, когда подошел, - отметил Антон. - Я доволен был своей скоростью. Да, можно было быстрее, но после "лежки" подорвался психологически чуть-чуть, и трудно было терпеть. Я верю в индивидуальную гонку.

Индивидуальная гонка у мужчин на Олимпиаде пройдет 15 февраля.