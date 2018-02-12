Башкирские спортсмены в Корее: За кого болеть на этой неделе

Бабиков, Яхин, Елистратов, Спиридонова и Сосина выступят на Олимпиаде в Пхенчхане.

На этой неделе состоятся новые олимпийские старты, на которых выступят и спортсмены из Башкирии. Напомним, республику на Олимпиаде в Корее представляют: Семён Елистратов (шорт-трек), Антон Бабиков (биатлон), Кристина Спиридонова (фристайл, дисциплина «Акробатика»), Эрнест Яхин (лыжное двоеборье) и Ольга Сосина (хоккей с шайбой).

Антон Бабиков выступит сегодня, 12 февраля, в гонке преследования на 12,5 км, он стал участником этих гонок благодаря своему 57-му месту в спринте на 10 км. Всего в гонке преследования будут участвовать 60 человек. Гонка начнется в 17.00 уфимского времени.

Завтра, 13 февраля, можно будет поболеть сразу за двух башкирских спортсменов. В этот день пройдет квалификация в шорт-треке на дистанции в 1000 м. Будем болеть за Семена Елистратова. А женская команда России по хоккею сыграет со сборной США (17:10 - прямой эфир на телеканале «Матч! Игра»)

14 февраля пройдут квалификация и финал в лыжном двоеборье среди мужчин. Эрнест Яхин будет прыгать с малого трамплина и пройдет 10 км на лыжах.