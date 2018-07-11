Премьер-министр Башкирии высказался о результатах сборной России на ЧМ-2018

Сегодня на совещании по вопросам реализации программ развития спортивных федераций Башкирии премьер-министр Рустэм Марданов высказался о необходимости строить современные спортивные сооружения.

- Основная часть затрат из бюджета на спорт, и это позиция главы региона Рустэма Закиевича – это направить на развитие инфраструктуры, - сказал Рустэм Марданов на совещании в правительстве. – На строительство спортивных учреждений, на приведение их в соответствие с современными требованиями. Это самые затратные статьи, и чего греха таить, в городах многие стадионы - в сильно обветшавшем состоянии.

По словам премьер-министра, долгие годы в регионе не вкладывались в эту сферу. Например, в тот же биатлонный комплекс в Уфе, который раньше считался лучшим в стране.

Для роста спортсменов в регионе необходимо создавать для них нормальные условия, подчеркнул премьер-министр и привел в пример проходящий в России чемпионат мира по футболу.

- Мы должны соревнования высокого уровня принимать, - сказал он. – Видите, на домашнем чемпионате мира какие результаты у сборной России по футболу? Думаю, если бы чемпионат проходил в другой стране, не знаю, попала бы наша команда в четвертьфинал. Но для этого нужны и соответствующие спортивные сооружения.

Рустэм Марданов вспомнил и об успехах футбольного клуба «Уфа».

- С учетом успехов клуба Рустэм Хамитов уже дал поручение подготовить предложения по строительству соответствующего стадиона, - сказал он. – Команда вышла в Лигу Европы. Ну что ж теперь делать – принимать условный «Реал» (Мадрид) на стадионе «Нефтяник»?