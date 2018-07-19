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ЧМ-2018
Чемпионат мира по футболу в 2018 году пройдет в России.
Медиакорсеть публикует материалы о чемпионате мира по футболу в России.
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Июль 2018
«Россети» обеспечивали бесперебойную работу объектов на ЧМ-2018
19 июля 2018, 14:51
«Ювентус» окупил стоимость Роналду за счет футболок
17 июля 2018, 17:52
Вратарь «Уфы» Александр Беленов рассказал об истории фото с Дидье Дешамом
16 июля 2018, 13:08
Вратарь «Уфы» Беленов опубликовал фото с Дидье Дешамом 20-летней давности
16 июля 2018, 11:37
Франция завоевала титул чемпиона мира по футболу
15 июля 2018, 22:12
Бельгия впервые в своей истории завоевала бронзу чемпионата мира по футболу
15 июля 2018, 11:49
В финале чемпионата мира по футболу встретятся Хорватия и Франция
12 июля 2018, 10:51
Премьер-министр Башкирии высказался о результатах сборной России на ЧМ-2018
11 июля 2018, 17:19
Сборная России обыграла сборную Испании и вышла в четвертьфинал
1 июля 2018, 23:01
Июнь 2018
Определились первые пары 1/8 финала ЧМ-2018 в России
26 июня 2018, 07:56
Вконтакте решили подсветкой чествовать победителей матчей ЧМ-2018
20 июня 2018, 14:48
Россия обыграла Египет и досрочно вышла в 1/8 финала ЧМ-2018
20 июня 2018, 02:05
Россия – Египет: Читатели «Советского спорта» поставили на победу россиян
19 июня 2018, 10:32
Что иностранные болельщики знают о России и футболистах
18 июня 2018, 10:45
Россия разгромила Саудовскую Аравию на матче открытия ЧМ-2018
14 июня 2018, 22:17
Россия – Саудовская Аравия: Кто кого обыграет – прогнозы уфимцев
14 июня 2018, 15:13
#УфанаЧМ: Как в Уфе отметят чемпионат мира по футболу
14 июня 2018, 13:49
Обозреватель «Советского спорта» предсказал победителя мундиаля в России
13 июня 2018, 15:30
ЧМ-2018: Где и когда пройдут матчи чемпионата мира по футболу в России
13 июня 2018, 12:25
Шамиль Газизов: Уверен, что сборная России покажет очень хороший результат
13 июня 2018, 10:12