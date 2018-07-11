В Башкирии обсудили, как государство будет поддерживать спорт

Сегодня в правительстве Башкирии прошло совещание по вопросу разработки и реализации программ развития федераций по видам спорта в республике. Совещание провел премьер-министр Рустэм Марданов. Прямая трансляция совещания велась в Youtube.

Вначале Рустэм Марданов пояснил, по какому принципу правительство будет поддерживать спортивные федерации и команды. Согласно принятой республиканской стратегии социально-экономического развития до 2030 года Башкирия должна находиться в числе десяти ведущих спортивных регионов страны. Правительство будет уделять внимание достижению ключевых стратегических показателей в спорте.

Это значит, что от сегодняшних 35% занимающихся физкультурой и спортом в 2030 году Башкирия должна достичь 80% по этому показателю, количество победителей и призеров спортсоревнований должно вырасти с 1900 до 3600, а обеспечение населения спортивной инфраструктурой от 58% должно стать 100-процентным.

Правительство выделило приоритетные виды спорта, которые в ближайшие три года дадут самый большой прогресс. Для эффективного расходования средств государства создано специальное ГКУ "Центр финансовой отчетности", сообщил премьер-министр. Дело в том, что бюджетные средства можно тратить только на развитие массовой физкультуры и спорта, на поддержку спортивных команд надо изыскивать внебюджетные финансовые средства.

Сейчас эта работа строится через Фонд специальных спортивных программ. Необходимый объем денег на спортивные команды имеется, сообщил Рустэм Марданов, но не для всех, а только для тех, кто покажет оптимальные результаты в ближайшие три года.

- В Башкирии поддерживается 107 видов спорта в рамках программно-целевого принципа, - сообщил и.о. министра спорта Руслан Хабибов. - Сегодня из 84 аккредитованных спортивных федераций свои программы утвердили 42, в том числе - в 23 базовых видах спорта.

Надо сказать, что до мая 2018 года в Башкирии на олимпийский цикл были утверждены 23 базовых видов спорта, именно они поддерживаются еще и из федеральных средств. А в мае федеральным минспорта к ним были добавлены в регионе еще 5 видов: дзюдо, скалолазание, гандбол, футбол и стрельба из лука.