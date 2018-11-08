Дмитрий Кириченко: По качеству игры «Уфа» должна брать больше очков
Новый главный тренер ФК «Уфа» рассказал о своем видении игры.
Сегодня в футбольном клубе «Уфа» состоялась встреча нового главного тренера клуба Дмитрия Кириченко и пятерых игроков команды с прессой и болельщиками. На встрече презентовали талисман клуба, премию лучшему игроку и ответили на вопросы.
Дмитрий Кириченко считает, что «Уфа» по качеству игры заслуживает большего:
- Радует то, что мы создаем много моментов. На мой взгляд, по качеству игры мы должны брать больше очков. Можно говорить об удаче, везении, но удача приходит к сильнейшим. Значит, мы в чем-то недоработали.
В первую очередь – в реализации моментов, именно этого сейчас не хватает «Уфе».
Дмитрий Кириченко выведет команду на поле стадиона «Нефтяник» уже в это воскресенье, 11 ноября. Первым его соперником будет московский «Спартак».
- На игру со «Спартаком» игроков не надо настраивать, - говорит Дмитрий Кириченко.
Спрашиваю Азамата Засеева, как он воспринял последние игры команды, особенно обидное поражение от «Крыльев Советов» на последних минутах.
- Конечно, переживаю, - сказал Азамат Засеев. – Но сомнений нет в том, что всё будет хорошо, и не в таких ситуациях оказывались.
- Хорошо, что переживает, - заметил Дмитрий Кириченко. – Если бы не переживал, было бы плохо.
Футболистов спросили, как они попрощались с Сергеем Томаровым.
- Тепло попрощались, было тяжело на душе, что он уходит, но в современном мире так бывает, - скупо ответил Денис Тумасян.
Дмитрий Кириченко добавил, что Томаров достаточно давно обращался к руководству клуба с просьбой об отставке, поскольку сильно переживал за результат. Ведь каким бы хорошим человеком не был тренер, с него в первую очередь спрашивают за результат.
- У нас здоровая ситуация в команде, все переживают и готовы биться на поле, - заметил он.
На вопрос о физических кондициях игроков Кириченко сказал, что к матчу со «Спартаком» не будет готов только Боян Йокич, ему надо восстановиться после травмы.
- Он даже в сборную Словении поедет, но выступать там не будет, там тоже новый тренер, он хочет познакомиться со всеми, а Йокич – капитан национальной команды, - сказал Дмитрий Кириченко.
Партнеры клуба, компания BingoBoom, представила сегодня премию лучшему игроку года. Он будет определяться онлайн-голосованием в декабре.
Также сегодня был представлен талисман клуба – пчела, которой пока не придумали имя.
- Башкирия ассоциируется с медом, нефтью, и пчела очень подходит, - объяснила выбор талисмана сотрудник пресс-службы клуба Гузель Мухамедьянова. – У нас клуб – это как большая семья, улей.
Первый раз на поле стадиона «Нефтяник» новый талисман появится 11 ноября – в игре со «Спартаком».