Дмитрий Кириченко: По качеству игры «Уфа» должна брать больше очков

Сегодня в футбольном клубе «Уфа» состоялась встреча нового главного тренера клуба Дмитрия Кириченко и пятерых игроков команды с прессой и болельщиками. На встрече презентовали талисман клуба, премию лучшему игроку и ответили на вопросы.

Дмитрий Кириченко считает, что «Уфа» по качеству игры заслуживает большего:

- Радует то, что мы создаем много моментов. На мой взгляд, по качеству игры мы должны брать больше очков. Можно говорить об удаче, везении, но удача приходит к сильнейшим. Значит, мы в чем-то недоработали.

В первую очередь – в реализации моментов, именно этого сейчас не хватает «Уфе».

Дмитрий Кириченко выведет команду на поле стадиона «Нефтяник» уже в это воскресенье, 11 ноября. Первым его соперником будет московский «Спартак».

- На игру со «Спартаком» игроков не надо настраивать, - говорит Дмитрий Кириченко.

Спрашиваю Азамата Засеева, как он воспринял последние игры команды, особенно обидное поражение от «Крыльев Советов» на последних минутах.

- Конечно, переживаю, - сказал Азамат Засеев. – Но сомнений нет в том, что всё будет хорошо, и не в таких ситуациях оказывались.

- Хорошо, что переживает, - заметил Дмитрий Кириченко. – Если бы не переживал, было бы плохо.

Футболистов спросили, как они попрощались с Сергеем Томаровым.

- Тепло попрощались, было тяжело на душе, что он уходит, но в современном мире так бывает, - скупо ответил Денис Тумасян.

Дмитрий Кириченко добавил, что Томаров достаточно давно обращался к руководству клуба с просьбой об отставке, поскольку сильно переживал за результат. Ведь каким бы хорошим человеком не был тренер, с него в первую очередь спрашивают за результат.

- У нас здоровая ситуация в команде, все переживают и готовы биться на поле, - заметил он.

На вопрос о физических кондициях игроков Кириченко сказал, что к матчу со «Спартаком» не будет готов только Боян Йокич, ему надо восстановиться после травмы.

- Он даже в сборную Словении поедет, но выступать там не будет, там тоже новый тренер, он хочет познакомиться со всеми, а Йокич – капитан национальной команды, - сказал Дмитрий Кириченко.

Партнеры клуба, компания BingoBoom, представила сегодня премию лучшему игроку года. Он будет определяться онлайн-голосованием в декабре.

Фото: Разиф Абдуллин, Mkset.ru

Также сегодня был представлен талисман клуба – пчела, которой пока не придумали имя.

Фото: Разиф Абдуллин, Mkset.ru

- Башкирия ассоциируется с медом, нефтью, и пчела очень подходит, - объяснила выбор талисмана сотрудник пресс-службы клуба Гузель Мухамедьянова. – У нас клуб – это как большая семья, улей.