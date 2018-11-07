ФК "Уфа" сменил тренера в прямом эфире в Instagram

Сегодня ФК "Уфа" объявил о смене главного тренера. И сделал это оригинальным способом - в прямом эфире на официальном аккаунте в Instagram. Вместо Сергея Томарова, подавшего в отставку, главным тренером клуба стал Дмитрий Кириченко.

41-летний Дмитрий Кириченко — обладатель титула лучшего нападающего премьер-лиги в 2002 и 2005 годах, чемпион страны и обладатель Кубка России. В разные годы выступал за ЦСКА, «Ростов» и «Мордовию». С 2014 года входил в тренерский штаб «Ростова», дважды исполняя обязанности главного тренера. В тренерском штабе «Уфы» работает с лета 2018 года.

- Сергей Томаров сам попросил об отставке, мы были вынуждены принять тяжелое решение, - сказал в прямом эфире гендиректор клуба Шамиль Газизов. - Мы верим в команду и игроков, несмотря на поражение в игре с "Крыльями" игра команды выглядит достойно. Поверьте, мы еще не раз сыграем в еврокубках.

Условия контракта с Дмитрием Кириченко он раскрывать не стал.

- Контракт хороший, но давайте не будем говорить про сроки, тем более Дмитрий Сергеевич сам не стал поднимать этот вопрос. Он знает, что надо делать, - сказал Шамиль Газизов. - Если он захочет внести изменения в состав тренерского штаба, то мы пойдем ему навстречу.

Сергей Томаров также сказал несколько слов журналистам:

- Грустное настроение, конечно, но с оптимизмом смотрю в будущее нашей команды. Желаю ей забраться повыше в турнирной таблице еще до нового года. Решение об отставке я принял сам, потому что понимаю, что за результат отвечает главный тренер. А команда, несмотря на неплохую игру, оказалась в зоне вылета.

По словам Томарова, команде не хватает реализации голевых моментов, над чем, видимо, новый главный тренер и должен будет поработать. Сам он останется в системе уфимского клуба, но пока не знает, в каком качестве. Это будет решено до нового года.

Последняя домашняя игра в этом году у "Уфы" пройдет 11 ноября. Шамиль Газизов пригласил болельщиков на игру со "Спартаком" на стадион "Нефтяник":