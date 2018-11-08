Футбольный клуб "Уфа" выбрал своим талисманом пчелу

Футбольный клуб "Уфа" выбрал своим талисманом пчелуВидео
Сегодня, 15:02Разиф Абдуллин
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Маскота представили сегодня в клубе.
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Видео: Разиф Абдуллин, Mkset.ru
Сюжеты: Болеем за наших, Видео
Сегодня партнеры футбольного клуба "Уфа" представили прессе и болельщикам талисман команды. Это пчела.
Пока имени у этого маскота (талисман команды) нет. В ближайшей игре с московским "Спартаком" 11 ноября он уже выйдет на поле на стадионе "Нефтяник".
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