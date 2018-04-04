Футбольный клуб «Уфа» продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком
Срок контракта – два года.
- Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Сергей Семак поставил подпись под новым контрактом, - такое сообщение появилось сегодня на официальном сайте клуба. - Трудовое соглашение рассчитано на два года.
- Контракт подписали вчера, - рассказал Медиакорсети генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов. – Хотя это формальность, так как договоренность об этом уже была.
О том, что Сергей Семак продлит контракт на два года, он сам сообщил "Спорт-экспрессу" 20 марта.
- Я вижу свою карьеру только там, где я востребован, - сообщил он. - И на данный момент это только «Уфа».
- Это обычный контракт, - сказал Шамиль Газизов, отвечая на вопрос о возможных изменениях условий контракта. – Впереди игра с «Арсеналом», будем стараться двигаться вперед.
Сергей Семак возглавил «Уфу» в декабре 2016 года после перехода Виктора Ганчаренко в ЦСКА. Сезон 2016/17 уфимцы завершили на рекордной для себя 7-й позиции в РФПЛ, а сегодня занимают 6-е место за шесть туров до завершения чемпионата премьер-лиги.