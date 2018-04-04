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Футбольный клуб «Уфа» продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком
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Футбольный клуб «Уфа» продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком

Сегодня, 13:44СпортРазиф Абдуллин
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