Гендиректор клуба: Причина отставки тренера «СЮ» - нестабильность в игре
Сегодня, 13:12СпортРазиф Абдуллин
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Генеральный директор ХК «Салават Юлаев» объяснил ТАСС причины отставки Эркки Вестерлунда.
Сюжеты: Болеем за наших
Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» расторг контракт с главным тренером Эрккой Вестерлундом из-за отсутствия стабильности в игре команды, сообщил ТАСС генеральный директор клуба Тагир Ибрагимов.
- Решение о непродлении контракта с Эрккой Вестерлундом было совместным и непростым, - сказал он. - Мы спокойно сели и все вместе обсудили. В сезоне был выигран дивизион и один раунд в плей-офф, но стабильность в игре на протяжении всего сезона отсутствовала. Не были выполнены поставленные перед нами задачи.
Сегодня на официальном сайте уфимского клуба появилось сообщение о непродлении контракта с главным тренером ХК «Салават Юлаев» Эрркой Вестерлундом. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Николай Цулыгин.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей