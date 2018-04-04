Гендиректор клуба: Причина отставки тренера «СЮ» - нестабильность в игре

- Решение о непродлении контракта с Эрккой Вестерлундом было совместным и непростым, - сказал он. - Мы спокойно сели и все вместе обсудили. В сезоне был выигран дивизион и один раунд в плей-офф, но стабильность в игре на протяжении всего сезона отсутствовала. Не были выполнены поставленные перед нами задачи.