Уфимец рассказал, как в Корее готовятся к Олимпиаде

Тренер Тимур Еникеев передает из олимпийского объекта Ёнпхён.

Уфимец Тимур Еникеев уже находится в Корее. Судья первой категории по горным лыжам рассказал Медиакорсети, как там готовятся к Олимпиаде, которая начнется 9 февраля.

Фото: Тимур Еникеев, Mkset.ru

- Учитывая, что до открытия Олимпиады осталась почти неделя, болельщиков здесь нет и в помине, - поделился Тимур Еникеев. - Но уже начали приезжать олимпийцы. Сегодня тренировалась сборная Норвегии. Тренировочной трассой остались весьма довольны. Завтра финишная заливка последних участков соревновательной трассы, и с понедельника на ней будут тренироваться олимпийцы.

Фото: Тимур Еникеев, Mkset.ru

29 января на объекте стали монтировать телекамеры и аппаратуру, с помощью которой олимпийские игры будут транслироваться в прямом эфире миллиардам телезрителей, сообщил тренер.

Фото: Тимур Еникеев, Mkset.ru

- Начиная с 1 февраля все олимпийские объекты объявляются чистыми зонами, а это значит, что вход на объекты будет проходить только по аккредитациям и через посты охраны и металлоискатели с целью исключения любых форс-мажоров, - рассказал Тимур Еникеев. - Учитывая соседство с КНДР, воздушные границы регулярно облетают истребители южнокорейской армии, пролетая как раз над олимпийским объектом. Но это совершенно привычное для корейцев состояние, в котором они живут уже не один десяток лет. Учитывая близость мероприятия, объекты украшаются флагами, олимпийской атрибутикой.